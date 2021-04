Moundir atteint de la Covid-19 : il dévoile son nombre important de kilos perdus

Après un rude combat contre la Covid-19, Moundir doit poursuivre sa lutte contre les séquelles de la maladie. Hospitalisé et placé sous oxygène, il a vu son état de santé s'aggraver au fil des jours. Il a ainsi été plongé dans le coma. Tandis que sa femme Inès a donné des nouvelles durant cette douloureuse épreuve, Moundir a assuré avoir évité le pire avec ses poumons qui ont été touchés à "75% suite au covid-19". Aujourd’hui dans "un long processus afin de récupérer et marcher sans assistance respiratoire", l'ancien aventurier de Koh-Lanta doit toujours se montrer combatif. Pour témoigner de sa lutte, il a partagé ce 5 avril une photo de son énorme hématome sur son bras. "Je n’oublierai jamais… piqûre… perfusion… prélèvement…", a-t-il écrit en précisant qu’il a été atteint par le variant britannique du Covid-19.

De la rééducation

Si Moundir a passé le plus dur, il va devoir fournir de nouveaux efforts pour retrouver son corps d'avant et ses capacités physiques. Dans un post sur Instagram ce mercredi 7 avril, Moundir a dévoilé le nombre important de kilos perdus durant son hospitalisation de "15 jours" et ses "4 jours de réanimation". "18 kilos de perdus, 60% de ma masse musculaire de partis, poumons infectés à 75%", a-t-il écrit. Mais d'autres défis l’attendent : "Réapprendre à marcher, réapprendre à respirer, réapprendre à se laver, réapprendre à trouver le sommeil". "Non, non, cela n'arrive pas qu'aux personnes âgées", a souligné Moundir qui va pouvoir compter sur le soutien de ses proches.

Par Marie Merlet