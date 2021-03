Moundir atteint de la Covid-19 : il a été hospitalisé et placé sous oxygène

Coup dur pour Moundir et son entourage. Absent des réseaux sociaux depuis plus d’une semaine, l’ancien candidat de "Koh-Lanta" a été hospitalisé et placé sous oxygène après avoir contracté la Covid-19. Sa femme Inès a pris la parole ce mardi 23 mars 2021 pour donner des nouvelles de son mari. "Il est hospitalisé actuellement, il reçoit tous les soins nécessaires pour le soigner contre la Covid", a fait savoir celle qui est mariée à l’animateur depuis 2011. L’état de santé de Moundir semble inquiétant au vu des dernières déclarations de sa femme. "Il est très courageux, il revient de très très loin. Il ne lâche rien, c'est sa nature, il ne lâchera jamais rien", a-t-elle indiqué avant de préciser que ces derniers jours ont été difficiles pour Moundir, papa de trois enfants. "Il commence à peine à se reposer, à lâcher prise. Il s'est senti partir à un moment donné. Là, il a passé une nuit correcte, mais il est toujours sous oxygène", a-t-elle ajouté.

"Il s'est senti partir"

Malgré son hospitalisation, Moundir a eu une pensée pour ses milliers de followers. Très faible, l’ancien animateur de "Moundir et les apprentis aventuriers" (W9) a demandé à sa femme Inès de faire passer le message suivant : "Même dans ces moments là, qui sont très difficiles, il a une pensée pour vous tous et il m'a demandé de vous faire passer un message : de vous dire qu'il ne lâchera rien, qu'il continuera de mener ce combat avec vous, que justice sera faite et que s'il peut aider, il le fera. Il fera tout son possible". Inès conclut : "Il vous embrasse très fort, apportez lui tout l'amour et toutes les prières nécessaires. Il arrivera à se battre avec votre aide aussi s'il la sent".

Par Matilde A.