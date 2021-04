Moundir atteint de la Covid-19 : il évoque sa douloureuse rééducation

Une nouvelle étape débute pour Moundir après son hospitalisation. Contaminé par le variant britannique de la Covid-19, il a combattu la maladie avec ténacité durant "15 jours" à l’hôpital et "4 jours de réanimation". Si ses jours ne sont plus en danger aujourd’hui, Moundir doit lutter contre ses importantes séquelles. L'ancien aventurier de Koh-Lanta dont les poumons ont été touchés à "75% suite au Covid-19", a perdu 18 kilos, dont 60% de masse musculaire, a-t-il révélé le 7 avril sur Instagram. Désormais en rééducation, il va devoir "réapprendre à marcher, réapprendre à respirer, réapprendre à se laver, réapprendre à trouver le sommeil". Actif sur les réseaux sociaux pour donner des nouvelles sur sa santé, Moundir a ensuite évoqué ses premiers exercices pour retrouver sa motricité.

Moundir ne lâche rien

"Aujourd'hui, exercice pour monter les escaliers et les descendre (10 marches)", a-t-il débuté avant d'ajouter : "Dans mon état, c'est comme gravir l'Everest, le moindre effort prend des dimensions folles, je cherche ma respiration, à reconstruire mes tissus pulmonaires… Chaque jour compte et je ne lâcherai rien tant que je ne serai pas rétabli…". Déterminé à ne rien lâcher, Moundir compte poursuivre ses efforts : "Demain, il faudra être meilleur qu'aujourd'hui dans les efforts de ma convalescence…". Soutenue par sa femme, sa famille, mais aussi sa communauté, il leur a adressé un message : "Merci pour tout vos messages d'amour et d'encouragements, quand je serai en forme, je vous dirai ce que j'ai vécu de l'intérieur, de mon long chemin pour rester en vie. Ma communauté, je vous aime". Car lors de son passage à l’hôpital, Moundir a "vu des choses au CHU" où "ce ne sont pas des personnes âgées qui sont en réanimation…".

Par Marie Merlet