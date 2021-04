Moundir atteint de la Covid-19 : Il évoque son douloureux combat

Passé par une douloureuse épreuve après avoir contracté la Covid-19, Moundir est aujourd’hui en convalescence. Depuis sa sortie de l’hôpital, il donne régulièrement des nouvelles de son état de santé sur les réseaux sociaux. Marqué par d'importantes séquelles, Moundir poursuit son combat sans relâche avec sa rééducation. L'ancien aventurier de Koh-Lanta qui a été contaminé par le variant britannique, a partagé ce 10 avril une photo de lui avec des lunettes à oxygène pour l'aider à respirer en écrivant : "Je cherche et bosse ma respiration quand je suis pas sous assistance respiratoire et croyez-moi que c’est juste l’enfer…". Moundir qui ne manque pas de sensibiliser les plus jeunes aux risques de contamination, a de nouveau témoigné ce lundi 12 avril.

"Le combat continue"

"Day 27... Les nuits se suivent mais ne se ressemblent pas. Parfois, les douleurs au niveau de mes poumons sont présentes, parfois non. Ce virus, le variant anglais, restera une rencontre que je n'oublierai jamais pour les difficultés qu'elle me donne", a assuré Moundir qui garde pour autant sa combativité. "Ma rééducation, je la pousse au maximum. Mais mon corps me dit stop et je le ressens tout de suite sur ma respiration", a-t-il poursuivi avant de remercier ses nombreux soutiens. "Et je ne cesserai de vous dire de vous protéger mais aussi ceux qui vous entourent. Le combat continue...", a-t-il ajouté.

Par Marie Merlet