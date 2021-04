Moundir atteint de la Covid-19 : il partage un message poignant sur son combat

Moundir rassure après avoir suscité beaucoup d’inquiétude. Touché par des difficultés respiratoires liées la Covid-19, il a été "réadmis d'urgence suite à des complications" le 22 mars, avait indiqué sa femme Inès dans un communiqué sur Instagram. Deux jours après, un "éventuel transfert dans les services de réanimation" a été évoqué par les médecins, dans le cas où l'état de santé de l'animateur "ne s'améliore pas dans les prochains jours". Combatif, Moundir n'a rien lâché face à la maladie. "Il commence à peine à se reposer, à lâcher prise. Il s'est senti partir à un moment donné. Là, il a passé une nuit correcte, mais il est toujours sous oxygène", avait donné des nouvelles sa femme, avant de partager de l'espoir le 30 mars.

Le message bouleversant de Moundir

"Contre la peur , un seul remède le courage" De Louis Pauwels. L'apprentissage de la sérénité... Moi je dirais aussi et surtout la foi ... Tu es un exemple de force, de détermination et de courage mon Amour ! "Ca y est le plus dur est passé !", a-t-elle salué le courage de son mari. Plus d'une semaine après son hospitalisation, Moundir a partagé sur Instagram un message bouleversant sur l'épreuve qu'il a vécu : "Je m'étais fait une raison à accepter ma mort après que mes poumons fut touchés à 75% suite au covid-19". Il remercie ensuite les nombreux messages de soutien : "Vos prières, votre amour, vos messages de partout dans le monde qui me sont parvenus à mes oreilles durant mon coma en réanimation grâce à ma femme que j'aime tant… Je ne peux vous répondre directement car je rentre dans un long processus afin de récupérer et marcher sans assistance respiratoire… Ce n'était pas mon heure de partir". "Mon amour, ma vie, ma femme, mes enfants, je vous aime tant. Merci pour tout…", a-t-il conclu.

