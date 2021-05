Moundir atteint de la Covid-19 : Il rend hommage au personnel soignant

Moundir va aujourd’hui beaucoup mieux. Il y a encore quelques semaines, l’ancien aventurier de Koh-Lanta était hospitalisé après avoir contracté la Covid-19. Durement touché, Moundir a bien failli mourir. Heureusement grâce au soutien de ses proches, l’animateur a réussi à s’en sortir. Et ce lundi 17 mai, il était présent en direct sur le plateau de C à Vous pour raconter son long combat contre la maladie. Très affaibli, Moundir a révélé qu’il y a encore quelques jours il n’arrivait pas à parler : "J'en ch*e beaucoup à la rééducatio". Moundir a ensuite expliqué pourquoi il avait publié sur la Toile une photo de lui entubé à l’hôpital : "Il devait avoir une preuve de ce visage qui accepte la mort. À ce moment-là, je ne bouge plus mes jambes et mon bras gauche et le médecin vient me voir en me disant que je suis très mal en point. Il me dit : 'Vous avez une chance sur quatre de vous en sortir et la seule chose qui peut vous sauver c'est de dormir sur le ventre".

Pour s’en sortir, Moundir a pu compter sur le personnel soignant, à qui l’animateur a tenu à rendre hommage sur le plateau : "On ne ressort jamais indemne d'une réa (...) Je remercie infiniment et du fond du coeur ces gens qui pour moi doivent être mis en lumière (...) ces femmes qui m'ont lavé, ce sont elles qui m'ont donné énormément de courage parce que l'hospitalisation c'est un autre monde. Si elles n'avaient pas été là je ne pense pas que je serai devant vous aujourd'hui". Moundir a également trouvé le courage de se battre auprès de sa famille : "À ce moment-là, je parle à ma femme en disant que je l'aime. Je laisse le téléphone allumer parce que j'avais envie d'entendre le bruit de chez moi, ça m'aidait fortement à combattre ce satané virus".

Atteint d’une forme sévère du #Covid19, @MoundirOfficiel revient sur sa lutte contre le virus et rend un hommage bouleversant aux soignants #CàVous pic.twitter.com/uuwMLcd8Oi — C à vous / 6 à la maison (@cavousf5) May 17, 2021

Par Alexia Felix