Moundir atteint de la Covid-19 : le combat continue

Moundir avait été infecté par le variant anglais de la Covid-19 il y a quelques semaines et malheureusement pour lui, il avait été atteint par une forme grave de la maladie, qui a nécessité une hospitalisation. Moundir avait été et mis sous oxygène. Le robuste aventurier de 47 ans en est ressorti très affaibli, et a accusé une perte de poids de 20 kilos. Tout au long de sa difficile convalescence, il a cependant donné des nouvelles via les réseaux sociaux. En effet, sa femme Inès a d’abord informé ses fans de son état de santé, puis Moundir a publié plusieurs messages pour témoigner de son lourd combat.

Grosse fatigue

Vendredi 16 avril, il a ainsi donné de ses nouvelles sur Instagram : "Hier, première grosse fatigue qui vient subitement me frapper en pleine rééducation. Il y a juste à subir les effets du variant anglais post-Covid (...). Je préfère me lever et combattre cette fatigue soudaine pour voir de quelle manière mon corps va réagir", déclare-t-il. Après vingt minutes de marche, "ses poumons [lui] disent stop sachant que cela fait 48h qu'[il] ne prend plus d’oxygène".

Moundir précise également "J'ai toujours cette douleur du poumon gauche, tellement désagréable, comme une aiguille qu'on vous rentre à la moindre inspiration de votre souffle", avant de transmettre un message d’espoir : "Le combat continue" confie l’animateur à ses fans.

