Moundir atteint de la Covid-19 : le verdict inquiétant après son retour à l’hôpital

Moundir s'est de nouveau rendu à l’hôpital. En convalescence après avoir contracté une forme grave de la Covid-19, le robuste aventurier de 47 ans tente de combattre ses lourdes séquelles. Souffrant de fortes douleurs, Moundir s'est rendu chez un cardiologue de renom ce lundi 19 avril où une embolie pulmonaire lui a été diagnostiquée. "Encore cinq jours et c’était critique", a assuré Moundir en indiquant qu'il repart "sur un traitement de trois mois anticoagulants". Mais des douleurs insupportables ont poussé Moundir à se rendre d'urgence à l'hôpital. Ce vendredi 23 avril, il a écrit sur Instagram : "Comme vous le savez, suite à un scanner chez mon cardiologue, ils ont découvert une embolie pulmonaire de l'artère gauche. Suite à cela, des douleurs atroces dignes de se fracturer les côtes sont apparues. C'était insupportable. Alors, re-belote en urgence direction l'hôpital à moitié mort de fatigue par la douleur. Le moindre pas ou secousse dans la voiture me faisait hurler (je m'en souviendrai à vie)".

Un nouveau problème décelé

"J'avais peur qu'un caillot se cache au niveau de mon cou car les douleurs remontaient jusque-là...", a confié Moundir sur ses inquiétudes. Après une prise de sang et un passage au scanner, le verdict est tombé. "Le caillot commence à partir (j'en ai eu les larmes aux yeux) mais par contre on m'a décelé un épanchement pleural des poumons, de l'eau en poche qui crée les douleurs horribles. Il faudra être patient...", a affirmé Moundir sur ce nouveau problème décelé. Il débute ainsi un nouveau traitement avec "un antidouleur très puissant". "J'ai maintenant devant moi six mois d'entraînement physique, protocole naturopathe avec les meilleurs produits pour récupérer sainement afin que mon corps puisse être lavé de tous les produits qu'on m'a injecté en plus de tous les rayons, scanner, IRM...", a-t-il ajouté avant de remercier ses nombreux soutiens.

Par Marie Merlet