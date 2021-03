Moundir atteint de la Covid-19 : sa femme Inès déclare que "le plus dur est passé"

Depuis plus d'une semaine, Moundir a été hospitalisé et placé sous oxygène après avoir contracté la Covid-19. Alors que l'ancien candidat de "Koh-Lanta" est toujours à l'hôpital, sa femme Inès a donné des nouvelles rassurantes sur Instagram et affirmé que "le plus dur est passé". Non Stop People vous donne plus de précisions.