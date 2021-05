Moundir : cette terrible escroquerie qui l'a ruiné

Moundir sort d'un long combat. L'ancien aventurier de Koh-Lanta a contracté une forme grave du covid-19. Placé en réanimation, il avait accepté de partager tous les moments de son combat contre la maladie afin de sensibiliser les internautes et montrer que tout le monde peut être touché. Invité sur le plateau de "C à Vous" ce lundi 17 mai, il avait accepté de se confier sur son parcours : "Il devait avoir une preuve de ce visage qui accepte la mort. À ce moment-là, je ne bouge plus mes jambes et mon bras gauche et le médecin vient me voir en me disant que je suis très mal en point. Il me dit : 'Vous avez une chance sur quatre de vous en sortir et la seule chose qui peut vous sauver c'est de dormir sur le ventre'" expliquait-il, essoufflé.

"On a vécu dans la précarité pendant trois ans"

Pendant toute sa convalescence, Moundir a pu compter sur le soutien infaillible de sa femme, Inès avec laquelle il s'est marié en 2011. Mais alors que ce moment devait être le plus beau de sa vie, il a rapidement tourné au cauchemar. Et pour cause, l'ancien aventurier de Koh-Lanta a été victime d'une terrible escroquerie qui l'a totalement ruiné. Une période qu'il a abordée dans son livre, "Père et fils", paru le 20 mai 2021 et qu'il a accepté de raconter une nouvelle fois dans les colonnes de Télé-Loisirs ce 24 mai. Il souhaite lancer sa marque de matériel sportif et se lie avec une personne. Il dépense 10 000 euros qu'il ne reverra jamais. Ne souhaitant pas mettre dans l'embarras sa femme, il entame une procédure de divorce : "Je venais de me marier mais j'ai tout perdu. On a vécu dans la précarité pendant trois ans. Beaucoup de femmes m'auraient quitté. J'étais parti pour régler son compte à ce gars quand j'ai reçu un SMS d'Inès me disant qu'elle m'aimait. J'ai fait demi-tour…" confie-t-il.

Par J.F.