Moundir opéré pour la seconde fois, il donne de ses nouvelles sur Instagram

En septembre dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la dixième et nouvelle saison de "Danse avec les stars". L'occasion de suivre le parcours de dix nouvelles personnalités, dont celle de Moundir. Mais après seulement trois semaines de compétition, l'ex-candidat de "Koh-Lanta" a été éliminé.

À la suite de son départ du télé-crochet, il a donné une interview à Télé-Loisirs dans laquelle il a révélé avoir eu "un souci" à la jambe droite pendant les répétitions. Et de poursuivre : "J'ai fait une petite chute et je me suis mal réceptionné. Ça a créé une inflammation au niveau d'une plaque que j'ai au niveau du tibia du fait d'un précédent accident [il avait été renversé par un scooter à l’âge de 21 ans, NDLR]. C'est du matériel ancien ! Il faut retirer d'urgence cette plaque".

"La douleur est insupportable"

C'est le 23 décembre dernier que Moundir a été opéré, comme il l'a révélé sur Instagram. "Des douleurs à me couper le souffle... Vivement la fin. Bloqué au lit sans pouvoir rien faire", postait-il. Oui, mais voilà, le présentateur de "Moundir et les apprentis aventuriers" a été rattrapé par la douleur si bien qu'il a été hospitalisé en urgence ce vendredi 3 janvier 2020 afin de subir une seconde intervention. "La douleur est tellement intense (...) On va passer au bloc opératoire. La douleur est insupportable. Un gros oedème qui est fixé sur la cheville, on va me fixer aussi avec un plâtre. Je viens d'être piqué à la morphine, car le trajet dans l'ambulance a été terrible (...) Ça fait 15 jours que je souffre avec une fracture au tibia (...) On n'a pas le choix de prendre sur soi, malgré la douleur", a-t-il confié sur son lit d'hôpital.

Peu de temps après, il a donné de ses nouvelles, affichant sa jambe dans le plâtre. "Maintenant, c'est une autre aventure qui m'attend... Je me souviendrais de ces 15 jours de souffrance et plus précisément celle du 3 janvier... Maintenant, tout est fixé", a-t-il posté.

Par Non Stop People TV