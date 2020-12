Moundir papa pour la 3ème fois : sa femme Inès a accouché

Si Moundir se fait très discret sur le petit écran, il donne régulièrement de ses nouvelles à ses abonnés via les réseaux sociaux. Depuis qu’il a quitté "Moundir et les apprentis aventuriers" en 2019, émission de télé-réalité diffusée sur W9, Moundir se consacre à sa vie privée et au poker. Une passion qui lui a récemment permis d’empocher une jolie somme d’argent ! En effet, en avril dernier, Moundir a remporté plus de 13 000 euros en participant à un tournoi de poker. Mais ce n’est pas tout. Moundir a réussi à faire de sa passion son métier. Il participe depuis 2016 à l’émission "RMC Poker Show" animée par Daniel Riolo tous les dimanches soirs.

"Tu viens nous combler de bonheur"

Côté vie privée, l’ancien aventurier de "Koh-Lanta" est comblé. Déjà papa de deux enfants (Aliya (2015) et Ali (2019)) nés de sa relation avec sa femme Inès, Moundir vient d’agrandir sa jolie petite famille. Comme il l’a fièrement annoncé sur son compte Twitter, sa femme a accouché ce vendredi 25 décembre d’une petite fille prénommée Aya. "Ma fille Aya tu viens nous combler de bonheur avec ta soeur Aliya et ton frère Ali, malgré que ta maman a souffert durant l’accouchement sache que nous sommes les plus heureux des parents mon bébé", écrit-il en légende d’une photographie des pieds d’Aya. Un joli cadeau de Noël qui tombe à pic ! À la suite de son annonce, Moundir a reçu de nombreux messages de félicitations de la part de ses followers.

Ma fille Aya tu viens@m nous combler de bonheur avec ta soeur aliya et ton frère Ali , malgré que ta maman a souffert durant l’accouchement sache que nous sommes les plus heureux des parents mon bébé pic.twitter.com/RjLCJ0YyIf — moundir (@moundirofficiel) December 25, 2020

Par Matilde A.