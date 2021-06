Moundir : son retour à la télévision avec un nouveau projet

Moundir sort d'un long combat. L'ancien aventurier de Koh-Lanta a contracté une forme grave du covid-19. Placé en réanimation, il avait accepté de partager tous les moments de son combat contre la maladie afin de sensibiliser les internautes et montrer que tout le monde peut être touché. Invité sur le plateau de "C à Vous" ce lundi 17 mai, Moundir avait accepté de se confier sur son parcours : "Il devait avoir une preuve de ce visage qui accepte la mort. À ce moment-là, je ne bouge plus mes jambes et mon bras gauche et le médecin vient me voir en me disant que je suis très mal en point. Il me dit : 'Vous avez une chance sur quatre de vous en sortir et la seule chose qui peut vous sauver c'est de dormir sur le ventre'" expliquait-il, essoufflé.

"Aujourd'hui, je suis animateur, plus candidat"

Remis sur pied, Moundir peut enfin se consacrer à ses projets. Invité sur le plateau des "Grandes Gueules " sur RMC, l'ancien aventurier de Koh-Lanta en a profité pour faire quelques confidences sur ses nouveaux projets qui arrivent ! "Je me suis entouré de très très bons et à la rentrée, il y aura de jolies surprises. En plus, je suis sur RMC. Donc voilà, ils prennent les bons. Des émissions de dépassement de soi, d'aventures... ce que je sais faire. Et je continue avec RMC" a-t-il balancé.

Avant de poursuivre : "Aujourd'hui, je suis animateur, plus candidat. J'ai été candidat il y a 20 ans. J'ai vite compris qu'être candidat n'était pas un métier pour moi et il fallait que je prenne exemple sur les meilleurs et j'ai vu le métier d'animateur qui m'excite".

Par J.F.