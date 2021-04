Moundir touché par la Covid-19 : fatigué des "complots", il dévoile une photo choc

Moundir, l'ancien aventurier de Koh-Lanta revient de loin. Le 23 mars dernier, Inès, sa femme, annonçait sur les réseaux sociaux qu'il venait d'être hospitalisé après avoir contracté la Covid-19. En quelques jours, sa santé s'était subitement dégradée et il avait dû être placé sous oxygène.

Petit à petit, son état s'est doucement amélioré et le 12 avril dernier, Moundir donnait des nouvelles un peu plus encourageantes. "Day 27... Les nuits se suivent mais ne se ressemblent pas. Parfois, les douleurs au niveau de mes poumons sont présentes, parfois non. Ce virus, le variant anglais, restera une rencontre que je n'oublierai jamais pour les difficultés qu'elle me donne", écrivait-il. "Ma rééducation, je la pousse au maximum. Mais mon corps me dit stop et je le ressens tout de suite sur ma respiration", a-t-il poursuivi avant de remercier ses nombreux soutiens. "Et je ne cesserai de vous dire de vous protéger mais aussi ceux qui vous entourent. Le combat continue…"

"Respectez ceux qui sont entre la vie et la mort"

Un combat que Moundir espère gagner coûte que coûte mais qui est loin d'être terminé. Âgé de 47 ans seulement, l'ancien aventurier a été le premier surpris par les importantes séquelles que peut engendrer la Covid-19. C'est pourquoi, lorsque certains minimisent la maladie, il sort de ses gonds. Ce mercredi 21 avril, il a décidé de s'en prendre sur Instagram aux "complotistes" de la Covid-19 qui estiment que ce n'est "qu'une simple grippe".

"Pour répondre à la petite minorité haineuse qui pense que 'la Covid' est une conspiration de la cousine de la grippe et que cela reste un complot, je me demande comment vous pouvez sortir des inepties aussi stupides et cupides" commence-t-il, agacé.

Il poursuit : "Mais arrêtez avec vos histoires sorties de votre cerveau. Allez dans les services de CHU en réanimation et aux maladies infectieuses et dites-nous ce que vous allez rencontrer... Respectez ceux qui sont entre la vie et la mort. Respectez les familles qui attendent parfois au téléphone car ils ne sont pas autorisés à venir en visite (réanimation). Respectez ceux qui souffrent en convalescence et en rééducation". L'animateur a ensuite terminé son message sur une note plus positive en remerciant toutes les personnes qui le soutiennent depuis les premiers jours de son hospitalisation.

Mais Moundir ne s'est pas arrêté là. Il a ensuite posté une photo choc pour montrer les conséquences que la Covid-19 peut avoir sur la santé. Sur cette dernière, Moundir est allongé à l'hôpital, intubé et il l'a accompagné de la légende suivante : "Je ne devrais pas la mettre mais tant pis , car avec vos histoires de complots de Covid , je vous montre un malade du Covid en réanimation qui attend son destin arriver...".

Par J.F.