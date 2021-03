Moundir touché par la Covid-19 : son combat pour ne pas aller en réanimation

Depuis plus d'une semaine maintenant, les fans de Moundir n'avaient plus aucune nouvelle de lui. Face à l'inquiétude grandissante, sa femme Inès a décidé de prendre la parole pour dévoiler les raisons de cette absence. Elle a donc informé que Moundir était hospitalisé après un Covid grave. "Cela fait plus d'une semaine que vous n'avez pas de nouvelles de Moundir. Je prends possession de son Instagram pour vous dire pourquoi. Il est hospitalisé actuellement, il reçoit tous les soins nécessaires pour le soigner contre la Covid. Il est sous oxygène. Il est très courageux, il revient de très, très loin. Il ne lâche rien, c'est sa nature, il ne lâchera jamais rien". Elle poursuivait : "Il commence à peine à se reposer, à lâcher prise. Il s'est senti partir à un moment donné. Là, il a passé une nuit correcte, mais il est toujours sous oxygène".

"Continue à te battre !"

Suite à cette annonce, Moundir avait pu compter sur le soutien des internautes. Mais ce jeudi 25 mars, l'état de santé de l'animateur de "Moundir et les apprentis aventuriers" s'est dégradé. Sa femme Inès a dévoilé — toujours sur son compte Instagram — qu'il risquait d'être admis en réanimation. "Aujourd'hui pour mon mari, on ne parle plus d'hospitalisation simple, mais de service de réanimation. Courage mon amour ! Continue à te battre !"

Denis Brogniart, animateur emblématique de "Koh-Lanta", lui a adressé un tendre hommage sur son compte Instagram. "Je pense à toi mon ami Moundir, touché par le Covid. Je t'ai bien reconnu quand je t'ai parlé hier soir, focus et combattif. Je t'embrasse".

Par J.F.