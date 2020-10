Mouss Diouf, une "icône" : Booder lui rend un touchant hommage (Exclu vidéo)

Le 16 septembre dernier, Booder était l'invité de Jean-Marc Morandini dans "Morandini Live". En plus d'être sur la scène du "Point Virgule" du jeudi au dimanche avec son spectacle "Booder is back", l'humoriste de 42 ans a présenté sa toute première autobiographie baptisée "Un bout d'air" : "J'ai voulu raconter ma vie parce que d'autres la racontent à ma place sur les moteurs de recherche. On me prête des maladies bizarres, on me prête des noms bizarres. Et j'ai voulu raconter à travers ce livre tous les obstacles que j'ai eus dans ma vie et que j'ai surmontés. Je me suis dit : 'Si ça peut aider d'autres personnes'", confiait-il. Dans la suite de cet entretien, Booder a tenu à démentir les rumeurs qui laissent entendre qu'il souffrirait d'une maladie génétique. "C'est faux", disait-il.

"Il me manque..."

Ce mardi 6 octobre, Booder est l'invité d'Evelyne Thomas dans sa toute nouvelle émission diffusée sur Non Stop People. Dans un extrait exclusif, l'animatrice demande à l'humoriste s'il y a une personnalité qu'il admire particulièrement. "S'il n'y en avait qu'un, ça aurait été Mouss Diouf, paix à son âme", lui répond-il, "C'est le premier qui m'a mis le pied à l'étrier, produit, et qui m'a fait confiance. Et pour moi, Mouss Diouf déjà à l'époque, c'était l'icône (...) Il m'a beaucoup guidé. Il est admirable ce mec (...) Il s'occupait du 'Réservoir' qui était un endroit incontournable pour monter sur scène (...) Il me manque, mais il est encore là dans mon coeur, il n'a pas bougé", continue-t-il. Qu'aimerait-il lui dire aujourd'hui ? "Je lui dirais juste : 'J'espère que tu es fier de moi' parce qu'il a mis une graine et cette graine a poussé", confie-t-il.

Par Non Stop People TV