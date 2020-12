Muriel Robin bouleversée, son touchant message à ses fans

Ce lundi 21 décembre, TF1 a diffusé le téléfilm "I love you coiffure", le tout premier de Muriel Robin. Et si les critiques ont été très nombreuses de la part des internautes, les audiences ont en revanche été très élevées. Face à la nouvelle, Muriel Robin a tenu à remercier ses fans dans une vidéo dévoilée ce mardi 22 décembre sur twitter : "Merci, merci, merci. Je suis bouleversée. On m'a appelée ce matin... Les chiffes, 7, 8 millions... avec un pic à 9,1 millions... C'est énorme". Tout simplement bouleversée, Muriel Robin a eu du mal à contenir son émotion : "Vous savez dans notre métier (...) si le public n'adhère pas à ce qu'on fait ça nous touche directement nous mais s'il adhère comme là ça a été le cas on le prend pour nous aussi. Vous imaginez la somme d'émotion que je peux ressentir".

"On est ensemble maintenant"

L’humoriste a poursuivi : "J'avais très peur. Notre histoire s'est renforcée depuis hier. Je ne vous en remercierai jamais assez. Sachez vraiment qu'il y aura toujours de vous au fond de moi. Je vis avec ça, avec vous. On est ensemble maintenant et j'espère pour toujours ». Des propos qui ont fait réagir les internautes : "Votre émotion ce matin est touchante", "Vous êtes vraiment phénoménale, je vous aime beaucoup" ou encore "C'était vraiment génial. A pleurer de rire sur le canapé. Grâce à vous, j'ai pu oublié la période morose que nous vivons depuis des mois". Toutefois, Muriel Robin a été la cible de critiques de la part de Jean-Marie Bigard, qui n’avait pas été invité à jouer dans le téléfilm : "C’est gentil d'espérer me voir dans la fiction de TF1, mais la dernière fois que j'ai fait une blague vulgaire, mon amie Muriel Robin m'a foutu le CSA au cul. Donc autant te dire que je faisais pas partie des guest stars prioritaires", a-t-il confié sur Twitter pendant la diffusion du programme.

Par Alexia Felix