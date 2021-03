Muriel Robin : comment Line Renaud a influé sur son mariage

Ce n'est plus un secret pour personne, Line Renaud et Muriel Robin entretiennent une relation privilégiée et elles ne se quittent jamais, à tel point qu'elles ont pris la décision de vivre ensemble. Ce samedi 27 mars, la grande soirée du Sidaction était organisée sur France 2 et cette année, elle rendait hommage à Line Renaud qui a créé l'association et qui se bat depuis de nombreuses années maintenant contre la maladie.

À cette occasion, Line Renaud s'est confiée à Télé-Loisirs sur cette relation particulière avec Muriel Robin qui présentait le programme : "J’ai eu très longtemps ce mal d’enfant. Et puis sont entrées dans ma vie d’abord Claude, puis Muriel. Elles ont eu un manque de maman – puisque Claude était plus proche de son père. Et moi j’ai eu un manque d’enfant. Tout ça se solutionne parfaitement, parce que maintenant j’ai deux filles… et une belle-fille que j’adore, Anne !"

"line est de ma famille"

Line Renaud est ensuite revenue sur ce choix de vivre ensemble : "Elles habitent chez moi, elles sont venues s’acheter une maison à 300 mètres de chez moi, pour être plus près de moi quand je serais vieille. Je ne le suis pas encore, j’ai 93 ans seulement !"

Mais ce n'est pas la seule grande décision pour laquelle Line Renaud a eu de l'impact. Si Muriel Robin et Anne Le Nen se sont mariées, c'est en partie grâce à l'actrice : "Un jour, on dînait à la maison, et je leur ai dit : 'Ça fait 11 ans maintenant que vous êtes ensemble, vous devriez penser à vous marier !' Muriel m’a dit que oui, c’était bête. Du coup j’ai répondu : 'Eh bien faites-le ! Allez, on appelle le Maire !' Et elles l’ont fait !"

Une information confirmée par Muriel Robin qui en a profité pour mettre les choses au clair : "Line est de ma famille ! On l’a fait là, parce qu’on ne sait pas quand ce Covid s’arrêtera… Et je précise que nous étions 6, et non pas une vingtaine comme l'a écrit la presse people…"

Par J.F.