Muriel Robin : "fiasco", "naufrage"... Sa fiction "I love You Coiffure" dézinguée sur Twitter

Lundi 21 décembre, les téléspectateurs ont pu passer la soirée avec Muriel Robin et 48 personnalités dans "I Love You Coiffure", une fiction évènement produite par l'humoriste dans laquelle elle a revisité les plus grands sketchs de sa carrière. Dans un entretien accordé à TF1, elle en a dit plus sur ce projet. "C'est la première fois que des sketchs comme ça avec des personnages imaginaires, sont revisités, en incarnant ces personnages imaginaires. J'ai eu la chance que ça fonctionne. C'était assez incroyable, quand j'ai vu que tout ça pouvait s'organiser pour raconter une histoire. Et donc là, quand il y a une histoire, on peut parler d'un film, ou d'une fiction", a-t-elle dit.

Et de poursuivre : "J'avais envie de réaliser depuis longtemps et puis là, ça aurait été délicat de laisser ça à quelqu'un d'autre. C'est trop personnel (...) La réalisation m'intéresse vraiment, quand on est en 'one man show' on est seul, et là, c'est l'inverse, on est qu'avec les autres. Du gars qui bouge un câble à celle qui fait la lumière". À 20 minutes, Muriel Robin a précisé qu'elle a réussi à réaliser cette fiction en neuf jours, avec la complicité de nombreuses stars présentes dans son projet, de Carole Bouquet à Elie Semoun en passant par Anouchka Delon ou encore Michèle Bernier.

Une lourde chute d'audience pendant la diffusion

Malheureusement, la magie n'a pas opéré auprès des téléspectateurs. Si certains d'entre eux ont félicité Muriel Robin pour le travail accompli, d'autres ont été déçus par le résultat final. "J'adore Muriel Robin, mais là, je n'ai pas aimé, pas accroché. J'ai zappé", a posté un internaute. "C'était lourd et vraiment pas drôle. Je n'ai pas réussi à tout regarder", a poursuivi un autre. "Apparemment, 'I Love You Coiffure' est un fiasco... Fallait s'en douter juste en voyant les extraits. C'était prévisible", a ajouté un troisième.

De plus, le programme a connu une très lourde chute d'audience pendant sa diffusion sur TF1. En effet, si les téléspectateurs étaient 9 millions devant leurs écrans à 9h20, il n'en restait que la moitié à la fin de la soirée. C'est ce qu'a précisé sur Twitter Kevin Boucher, journaliste au Parisien. Pour le moment, Muriel Robin n'a pas réagi. Elle s'est simplement félicitée des audiences sur sa page Instagram. Quant à Jean-Marie Bigard - en froid avec l'humoriste depuis quelques mois - il s'est manifesté sur Twitter peu avant la diffusion du téléfilm via le message suivant : "C'est gentil d'espérer me voir dans la fiction de TF1, mais la dernière fois que j'ai fait une blague vulgaire, mon amie Muriel Robin m'a foutu le CSA au cul. Donc autant te dire que je faisais pas partie des guest stars prioritaires. J'espère que ça va cartonner quand même !" a-t-il dit.

Très malfaisant #ILoveYouCoiffure #TF1 https://t.co/pdmhUcMSuQ — Arthur Déborde (@ArthurDeborde) December 22, 2020

Apparemment #ILoveYouCoiffure est un fiasco.. fallait s'en douter juste en voyant les extraits. C'etait prévisible ! — C&A (@Cristelle_L) December 22, 2020

J'adore Muriel Robin mais là, je n'ai pas aimé pas accroché, j'ai zappé #ILoveYouCoiffure — MuMi (@MiguetMurielle) December 22, 2020

C'était ennuyeux j'ai presque rien capter j'ai zapper je m'attendais à mieux #ILoveYouCoiffure — Alsace (@gregps28) December 22, 2020

Pour se donner une idée de la chute de #ILoveYouCoiffure : 9,0 millions de téléspectateurs étaient présents à 21h20. A la fin de la soirée, il n'en restait plus que la moitié... https://t.co/BAmKde1HBm — Kevin Boucher (@kevboucher) December 22, 2020

Bonjour Muriel, vous êtes une immense humoriste qui nous a fait rire depuis de nombreuses années. Malheureusement #ILoveYouCoiffure fut une Fausse Bonne Idée... A vite oublier, ce n est pas grave ! Bonnes fêtes ! — NICO (@NICO260593) December 22, 2020

Autant j'ai beaucoup de respect pour @MurielRobinCOM que j'admire beaucoup mais autant #ILoveYouCoiffure était pas terrible du tout... dommage #TF1 — 0_Sim_0 (@Simon_Rbt) December 22, 2020

#ILoveYouCoiffure a été tourné en 9 jours. Je comprends mieux ... Je me posais la question, comment autant de bons acteurs ont réussi a faire un téléfilm aussi mauvais. J'ai la réponse. — David Leroy (@dleroyprogtv) December 22, 2020

C'était lourd et vraiment pas drôle je n'ai pas réussi à tout regarder #ILoveYouCoiffure — Meow02 (@Diabelle02) December 22, 2020

c'est gentil d'espérer me voir dans la fiction de TF1, mais La dernière fois que j'ai fait une blague vulgaire, mon amie Muriel Robin m'a foutu le CSA au cul. Donc autant te dire que je faisais pas partie des guest stars prioritaires j'espère que ça va cartonner quand même! — Jean Marie BIGARD (@JM_Bigard) December 21, 2020

