Muriel Robin "grosse" ? Cette phrase de Sophie Davant qui l'a marquée

Ce lundi 21 décembre, TF1 met Muriel Robin à l'honneur. En effet, l'humoriste de 65 ans propose aux téléspectateurs de découvrir "I Love You Coiffure", un téléfilm qu'elle a réalisé et dans lequel elle rejoue ses plus grands sketchs, comme "Le salon de coiffure", "L'addition" ou encore "Le Mariage". Pour ce grand projet, elle a réuni par moins de 48 artistes, de Thierry Ardisson à Carole Bouquet en passant par Nicolas Canteloup ou encore Alexandra Lamy, pour ne citer qu'eux.

Dans une interview à 20 minutes, Muriel Robin s'est confiée. "C'est seulement maintenant que je me rends compte que ce casting est assez incroyable. J'avais tellement de choses à faire à partir du moment où je me suis mise dans ce projet que je n'ai pas eu le temps de trop réfléchir. On a tourné ce film d'une heure cinquante en neuf jours. Rétrospectivement, je me dis que c'est fou. Ce qui est joli, c'est que je les ai appelés les uns après les autres et toutes et tous m'ont dit oui sans me poser une seule question sur qui il y aurait d'autre, comment leur image serait utilisée pour la promo, etc".

"Tu ne dis pas ça à Nathalie Baye"

Le 17 décembre dernier, Muriel Robin était l'invitée de l'émission "On refait la télé" présentée par Eric Dussard et Jade sur RTL. Pendant cet entretien, l'humoriste a révélé pourquoi elle ne pourrait pas participer à "Affaire Conclue", le programme de Sophie Davant sur France 2. "Je fais en sorte d'avoir le moins d'objets possible. Je m'en sépare facilement. Je n'ai pas de bijoux", a-t-elle dit. En évoquant l'animatrice, Muriel Robin s'est souvenue de son passage il y a quelques années dans "C'est au programme". À la fin de l'émission, Sophie Davant lui avait souhaité une "bonne grosse journée".

"C'est bizarre, tu dis pas ça à Catherine Deneuve, tu ne dis pas ça à Nathalie Baye : 'Allez, bonne grosse journée'", a-t-elle dit. Et de poursuivre : "Quand tu dis 'grosse', c'est qu'il y a quelque chose qui t'y fait penser. Une grosse bonne journée à la rigueur, mais 'bonne grosse journée à toi la grosse comédienne', pardon... Tu te dis qu'elle va les enchaîner tous", a-t-elle expliqué.

Par Non Stop People TV