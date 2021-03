Muriel Robin : sa tendre déclaration à Line Renaud

Samedi 27 mars, France 2 organise la grande soirée du Sidaction. Et cette dernière rendra hommage à Line Renaud. En effet, l'actrice se bat depuis 35 ans maintenant contre la maladie et pour que le combat continue, c'est elle qui a lancé l'association de lutte contre le VIH.

La soirée du Sidaction s'appellera "Merci Line", une soirée surprise pour Line Renaud qui sera présentée par Olivier Mine et Muriel Robin ! En effet, l'humoriste est une amie très proche de Line Renaud. Depuis plusieurs années maintenant elles entretiennent une relation très forte.

À cette occasion, Muriel Robin s'est confiée dans les colonnes de Télé-Loisirs.

"Elle a le physique idéal de la grand-mère idéale"

Elle a fait une belle déclaration à Line Renaud en saluant son combat contre la maladie. "Cette émission est une très belle idée, parce que c'est l’occasion de mettre à nouveau en lumière son courage. Elle aurait pu y laisser sa carrière car parler de cette maladie à l’époque, c’était quelque chose qui aurait pu jouer contre elle. Elle a reçu d’ailleurs à l’époque aussi beaucoup de lettres d’insultes."

Depuis le début de l'année, Muriel Robin habite chez Line Renaud avec sa femme Anne Le Nen. Une décision qui lui permet de profiter au maximum de la "mamie qu'on aimerait tous avoir. "Elle a le physique idéal de la grand-mère idéale, elle a l’œil clair, le cheveu blond / blanc jusqu’il faut, de l’humour, de l’intelligence, elle va vite, elle est pleine de projets, elle est tolérante, moderne, elle est tellement jeune dans sa tête ! On pense tous qu’elle est immortelle, et malheureusement ce n’est pas le cas, donc vivons le présent et que cela dure le plus longtemps possible…"

Par J.F.