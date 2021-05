Myriam (Koh-Lanta) : son nouveau projet en lien avec l'univers des Miss

Le 12 mars dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de "Koh-Lanta", baptisée "les armes secrètes". Au casting, les téléspectateurs ont fait la connaissance de 21 candidats, dont celle de Myriam. A 36 ans, elle est professeure d'anglais. Et dès le début de la compétition, l'aventurière s'est bien intégrée à son équipe jaune, se rapprochant de Thomas, Shanice et Mathieu à la suite de l'élimination d'Aurélien. Avec eux, elle a formé le noyau dur des ex-jaunes lors de la réunification. Mais le quatuor a finalement été décimé au fil de l'aventure, avec dans un premier temps les éliminations de Mathieu et Shanice. Alors que le premier a été éliminé après sa défaite sur un duel, la seconde a été la cible de Vincent. Ce dernier n'a pas du tout aimé subir de sa part un "coup de pression" juste avant le conseil.

Le 30 avril dernier, dans l'épisode 8 de "Koh-Lanta, les armes secrètes", Myriam a été éliminée. Elle aussi a été la cible de Vincent, mais aussi de certains ex-jaunes. Un verdict qui a surpris la candidate, mais aussi son allié de toujours, Thomas. Très énervé, ce dernier a promis de la venger. L'épisode 9 diffusé ce vendredi 7 mai 2021 s'annonce donc explosif, surtout que l'aventure va prendre un nouveau tournant avec les destins liés. En effet, les candidats en lice poursuivent la compétition en binômes. Celui ou celle qui sera éliminé(e) entraînera son partenaire dans sa chute. Il y'aura donc deux éliminés.

Myriam dans l'univers des Miss

Si Myriam ne fait plus partie de l'aventure "Koh-Lanta", elle fourmille déjà de projets. En effet, la professeure d'anglais s'apprête à découvrir l'univers des Miss. "C'est officiel, l'aventurière Myriam de 'Koh-Lanta' seta la marraine de l'élection de Miss Châtillon Pays de Dombes 2021 et de ce fait, intègre notre prestigieux jury", a communiqué le comité sur les réseaux sociaux. Une élection qui aura lieu le 7 juin prochain dans la salle du cinéma l'Etoile à Châtillon-sur-Chalaronne. Myriam succède à Théo Cosset de 'Demain nous appartient", le parrain de l'édition 2020. Elle a confié avoir "hâte de vivre ce moment intense en tant que marraine de l'élection Miss Châtillon Pays de Dombes".

Au Progrès, Laurent Kawecki - président de la délégation châtillonnaise - s'est confié sur l'organisation de l'élection en pleine crise sanitaire. "Si les directives sanitaires s’allègent il y aura un public réduit, sinon cette édition se fera à huis clos. Néanmoins, afin de procurer ce plaisir partagé depuis plus de vingt ans avec les fans et le fidèle public qui nous ont toujours soutenu, cette édition sera diffusée en live sur les réseaux sociaux et le public pourra voter par SMS pour élire Miss Châtillon - Pays de Dombes 2021. Une organisation exceptionnelle et différente, afin de préserver la sécurité de tous", a-t-il dit.

Par Clara P