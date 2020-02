Nabilla : Après Laurence Boccolini, Eric Naulleau la tacle à son tour

C'est un véritable bad buzz pour Nabilla. Pour son anniversaire, la jeune maman a eu droit à un cadeau très rare et hors de prix de la part de son mari Thomas Vergara, un sac Hermès en peau de crocodile d'une valeur d'environ 380 000 euros. Malheureusement pour la nouvelle animatrice d'Amazon Prime, le sac en question a provoqué la colère des internautes, qui accusent Nabilla de cautionner la maltraitance animale. Rapidement, l'ancienne star des Anges de la télé-réalité a répliqué sur Snapchat : "Vous essayez de gâcher mon cadeau. Vous êtes des fous. Je suis en top tweet depuis deux jours pour un foutu sac à main. Sans intérêt. (...) Ça part en débat, il y a la terre entière qui s'en mêle, des animateurs, des acteurs, des associations. Vous connaissez rien. Vous croyez que la vie, c'est quoi ? Vous pensez qu'on nous offre des sacs Hermès comme ça. Vous êtes des fous. Vous savez combien il gagne mon mari ? Vous voulez que je vous dise son salaire en fait ? Ça vous fait tellement chi** qu'il m'achète ce sac ? Mon mari il est associé avec moi sur tous mes projets. (...) Vous êtes des psychopathes, vous êtes des fous".

"La posture et l'imposture"

Malgré son explication, Nabilla continue d'être la cible de la Toile. Et si Cyril Hanouna a tenu à prendre sa défense face à Laurence Boccolini après un violent clash entre les deux femmes sur Twitter, Nabilla a été attaquée par Eric Naulleau. Le chroniqueur de TPMP, qui avait déjà fait savoir dans TPMP ce lundi 10 février qu'il était choqué par Nabilla et son nouveau sac à main, a taclé ouvertement Nabilla sur Twitter ce mardi 11 février : "Nabilla se contentait jusqu'à présent d'être une Kim Kardashian de supérette, elle est désormais une vegan qui parade avec un sac en crocodile issu d'une atroce souffrance animale. La posture et l'imposture". Des propos qui risquent de provoquer la colère de Nabilla. Pour le moment, la star de télé-réalité reste muette, et n'a pas encore pris la parole concernant la matière de son sac Hermès.

@Nabilla se contentait jusqu’à présent d’être une Kim Kardashian de supérette, elle est désormais une vegan qui parade avec un sac en crocodile issu d’une atroce souffrance animale. La posture et l’imposture. — Eric Naulleau (@EricNaulleau) February 11, 2020

Par Alexia Felix