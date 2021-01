Nabilla "beaucoup moins spontanée" que dans "Les Anges", Alban Bartoli se confie (Exclu vidéo)

Le 28 septembre dernier, Evelyne Thomas a débarqué sur Non Stop People aux commandes d'une toute nouvelle émission dans laquelle elle reçoit une personnalité pour échanger avec elle sur son actualité, mais aussi sur sa vie intime. Depuis son arrivée sur la chaîne, l'animatrice phare de "C'est mon choix" sur Chérie 25 a recueilli les confidences de nombreuses figures des médias, de Clara Morgane à Gil Alma en passant par Julie Zenatti ou encore Jean-Michel Cohen.

Ce mardi 26 janvier, Alban Bartoli est l'invité d'Evelyne Thomas sur Non Stop People. Révélé dans la toute première saison de "The Voice", il a ensuite participé à la cinquième saison des "Anges de la télé-réalité" sur NRJ12. Dans un extrait inédit, il raconte ses premiers pas dans le programme. "Les premières 24 heures étaient très dures, parce que je commençais à avoir des petites embrouilles", dit-il. Et de poursuivre : "Ça m'a ouvert quelques portes. Je ne regrette pas du tout, parce que maintenant, je vis de la musique. Alors, je ne vis pas de la musique comme je l'imaginais petit - je n'ai pas vendu des millions de disques, je ne suis pas numéro un - mais je vis bien de la musique, j'ai une liberté".

"Elle m'a fait pisser de rire"

Dans la suite de l'entretien, Alban Bartoli se confie sur Nabilla. Cette dernière était elle aussi au casting de cette édition des "Anges de la télé-réalité" à Miami. "Elle est comme vous la connaissez. C'est une fille spontanée, très gentille, le coeur sur la main. C'est plutôt la Nabilla d'après que je reconnais moins parce qu'elle a eu un tourbillon médiatique - je ne sais pas comment moi-même je l'aurais vécu - mais je la reconnais un peu moins. Elle est beaucoup moins spontanée, beaucoup plus réglée. Peut-être qu'elle se protège parce que je sais qu'elle a vécu des choses compliquées. En tout cas, ces trois mois de colocation avec elle, j'ai adoré, elle m'a fait pisser de rire. C'est une fille très intelligente, contrairement à ce que je les gens peuvent penser", explique-t-il.

En étant un ancien candidat de télé-réalité, Alban Bartoli fait parfois face à des commentaires désobligeants. "Tout de suite, on me catalogue, on ne cherche pas à creuser. Donc là, ça me dérange. Par contre, je ne peux pas leur en vouloir non plus, parce que c'est vrai que la télé-réalité, je la trouve de pire en pire, on donne aussi du pain à ce genre de commentaires. Donc je suis assez mitigé. Généralement, les gens ont une image faussée de la télé-réalité (...) Je ne pense pas que le talent prime, je pense que c'est la personnalité", poursuit-il.

