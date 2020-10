Nabilla Benattia hospitalisée en urgence à Dubaï : son mari Thomas Vergara sort du silence

En début de semaine, Nabilla Benattia faisait les gros titres après une folle soirée arrosée avec Maeva Ghennam. Quelques jours après cet épisode de folie, la jeune femme de 28 ans est à nouveau au coeur de l'actualité. Ce vendredi 2 octobre 2020, son mari Thomas Vergara a en effet expliqué sur Snapchat, que son épouse est au plus mal.



"Nabilla a eu une petite intoxication alimentaire là, elle fait que vomir depuis ce matin, donc là, on attend le médecin" a-t-il expliqué aux côtés de son épouse. "Elle a des vertiges, on est dans une période, je vous raconte pas... Déjà cette nuit, elle a passé une nuit terrible, et puis ce matin ça continue. Vertiges, tête qui tourne, vomi... la totale, j'ai jamais vu ça." a ajouté le père de famille.

"Peut-être que je suis enceinte"

Très inquiète, Nabilla a également pris la parole : "On ne sait pas ce que j'ai vraiment, c'est très dangereux..." a-t-elle lancé en attendant l'arrivée des secours "Il faut qu'on me lave l'estomac. J'ai le coeur qui bat hyper fort !". Une fois arrivée aux urgences, la maman du petit Milann a été placée dans une chambre et a balbutié quelques mots pour informer sa communauté : "Je ne sais pas ce que j'ai mangé, je n'arrête pas de vomir, peut-être que je suis enceinte... Je me sens mal, j'ai des vertiges".



Quelques heures après ces explications, l'ancienne candidate de réalité est à nouveau sortie du silence : "Bon du coup j'ai fait un check-up, là ils m'ont mis une perfusion et apparemment j'ai fait une chute de tension, j'ai fait de l'anémie, j'en ai fait aussi quand j'étais enceinte, là ça va un petit mieux, mais j'ai encore des maux de tête, j'ai la tête qui tourne, des vertiges... Je suis hyper fatiguée" a-t-elle affirmé.

Par E.S.