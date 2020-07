Nabilla Benattia : son hilarante réponse à un internaute au sujet de son opération

La semaine dernière, Nabilla Benattia s'envolait pour Los Angeles en compagnie de son mari Thomas Vergara et de leur fils Milann. Comme toujours, la jeune maman n'a pas manqué de tenir ses fans informés concernant le vol en avion avec son bébé qui, comme elle l'a expliqué, s'est "très bien passé". Une fois arrivée sur le sol américain, Nabilla a également entraîné ses abonnés dans la découverte de leur somptueuse villa, louée pour l'occasion.



Mais quelques jours après le début de leur séjour, Nabilla a été contrainte d'annoncer une terrible nouvelle à ses fans. La jeune femme a en effet expliqué à sa communauté qu'elle devait se faire opérer en urgence de la poitrine : avec la montée de lait, ses prothèses ont été endommagées : "Je pense que je vais avoir un peu mal mais j'ai déjà fait cette opération il y a bientôt dix ans. J'avais eu mal mais bon je n'ai pas le choix, c'est une raison médicale" a-t-elle déclaré sur Snapchat. Et c'est ce mardi 28 juillet que l'ancienne candidate des Anges est entrée à l'hôpital pour changer ses prothèses mammaires.

Nabilla Benattia déjà en pleine forme

Quelques heures après l'opération, Nabilla s'est empressée de prendre la parole sur les réseaux sociaux pour donner de ses nouvelles. Son mari Thomas Vergara l'a en effet filmée dans son lit avec un bandage recouvrant sa poitrine et la jolie brune de 27 ans a assuré que "tout s'est bien passé". Et tout porte à croire que Nabilla a déjà repris du poil de la bête. Ce mercredi 29 juillet 2020, la reine de l'auto-dérision et de la repartie a encore frappé ! Quand un internaute s'interroge sur Twitter : "Nabilla elle fait une opération de quoi ?", la principale concernée s'est empressée de lui répondre : "Du cerveau j’ai rajouté quelques neurones". Une façon de se moquer d'elle-même qui a encore beaucoup plu aux twittos.



Du cerveau j’ai rajouté quelques neurones https://t.co/DRKBMUy612 — Nabilla Vergara (@Nabilla) July 29, 2020

Par E.S.