Nabilla bientôt animatrice sur Amazon Prime, sa grande annonce

Depuis plusieurs jours, Nabilla n’a cessé d’annoncer à ses fans qu’une grande nouvelle les attendait. Alors qu’elle a commencé une toute nouvelle vie à Dubaï après la naissance de son fils Milann, Nabilla avait donné quelques informations sur son nouveau projet sur Snapchat il y a quelques jours : "On est venus à Paris pour tourner pour ce fameux nouveau projet que vous allez découvrir d'ici trois jours. J'ai vraiment hâte de vous l'annoncer c'est un truc de malade franchement. Quand on m'a parlé du projet je n'ai même pas hésité en fait je me suis dit : "Ok c'est trop bien, c'est futuriste et tout je kiffe !" Donc j'ai trop hâte de pouvoir vous dire ce que c'est". Et alors que Maxime Guény a affirmé dans TPMP que Nabilla avait été approchée pour présenter la prochaine émission "Love Island", Nabilla a enfin confirmé la nouvelle.

"C’est un truc que j’avais trop envie d’essayer"

Nabilla va donc devenir l’animatrice de l’émission "Love Island" qui sera diffusée à partir du 2 mars prochain sur la plateforme vidéo d’Amazon. Ce programme qui mêle séduction et intrigues sera tourné en Afrique du Sud et diffusé à un rythme quotidien pendant un mois : "Ce qui m’a séduite, déjà, c’est le côté en direct. Je pense que maintenant, les gens veulent du direct, de l’action, de l’instantané. Je le vois avec ma communauté, quand je suis en direct sur Snapchat, Instagram, ils sont hyper contents. C’est la nouvelle génération. C'est un truc que j'avais trop envie d'essayer et franchement, je ne pensais pas que c'était autant de travail. Je suis en train d'apprendre un nouveau métier et ça me plaît énormément", a expliqué Nabilla à L’AFP. Les internautes pourront en effet influencer le cours des événements de l’émission de manière inédite via une application dédiée à cela. Nabilla a assuré qu’elle croyait au potentiel de cette émission : "Je n'ai aucun doute. Pour moi, il y a tous les ingrédients pour faire une bonne recette. l'amour, c'est un sentiment qui concerne tout le monde. Ça promet d'être assez dingue".

Bon ! J’ai une bonne nouvelle à vous annoncer avant tout le monde... Mais pour savoir ce que c’est vous devez trouver le mot de passe pour déverrouiller la vidéo : https://t.co/7GdRYNbmOC — Nabilla Vergara (@Nabilla) February 5, 2020

Par Alexia Felix