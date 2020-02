Nabilla bientôt de retour à la télévision ? Elle se confie sur son nouveau projet

Nabilla est de retour en France ces derniers jours. Après des vacances aux États-Unis, la jeune maman était de passage sur le plateau de Clique ce lundi 3 février sur Canal +. Et alors qu'elle a évoqué sa nouvelle vie en tant que maman, c'est le nouveau projet de Nabilla qui fait beaucoup parler sur la Toile. Selon les informations de Maxime Guény dans TPMP, Nabilla aurait signé un contrat avec la plateforme Amazone Prime Vidéo pour animer l'émission "Love Island", nouveau programme de dating produit par ITV Studios et Motion Content Groupe Ltd. L'émission, qui sera diffusée quotidiennement pendant un mois, sera en direct afin que les téléspectateurs puissent interagir et influencer le programme. Dans cette émission qui est une adaptation de l'émission britannique du même nom, plusieurs candidats vont s'envoler pour l'Afrique du Sud et seront logés dans une villa. En plus de devoir séduire leur partenaire, ils devront également s'attirer la sympathie des spectateurs avec à la clé 100 000 euros.

"J'ai vraiment hâte"

Si pour le moment Nabilla n'a pas confirmé ce projet, la jeune femme a tenu à faire plaisir à ses abonnés il y a quelques heures. Sur son compte Snapchat, la compagne de Thomas Vergara s'est confiée sur son futur projet qui est à l'heure actuelle toujours secret : "On est venus à Paris pour tourner pour ce fameux nouveau projet que vous allez découvrir d'ici trois jours. J'ai vraiment hâte de vous l'annoncer c'est un truc de malade franchement. Quand on m'a parlé du projet je n'ai même pas hésité en fait je me suis dit : "Ok c'est trop bien, c'est futuriste et tout je kiffe !" Donc j'ai trop hâte de pouvoir vous dire ce que c'est". Il faudra donc attendre encore un peu avant d'en savoir davantage.

Par Alexia Felix