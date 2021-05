Nabilla dans Fort Boyard : Elle dévoile quelques coulisses

Nabilla va réaliser l’un de ses rêves, celui de participer à Fort Boyard. En 2017, l’ancienne candidate de télé-réalité devait participer au célèbre jeu animé par Olivier Minne, mais sa venue avait finalement été annulée suite à l’intervention de Caroline Got, directrice exécutive de France 2. Une triste nouvelle pour Nabilla à l’époque : "J’aurais adoré faire @FortBoyardFr @CarolineGot_F2 déjeunons ensemble pour apprendre à se connaître ;) #sansrancune". Et finalement après quelques années d’attente, Nabilla a enfin obtenu l’autorisation de participer à Fort Boyard. Ce lundi 24 mai, la maman du petit Milann a révélé être arrivée à La Rochelle en compagnie de son mari Thomas Vergara : "On va voir Père Fouettard !". C’est donc en compagnie de son mari que Nabilla va tenter de résoudre les énigmes du Fort. Le couple sera accompagné de Terence Telle, Magali Berdah et par le duo Eric Metzger et Quentin Margot.

"J’ai même pas les mots"

En attendant de connaitre la date de diffusion, Nabilla a tenu à donner de ses nouvelles à ses fans. Alors que la météo est peu clémente sur le tournage, Nabilla a révélé quelques coulisses et surtout ses galères dans sa story Instagram : "J’ai déjà cassé un ongle", a-t-elle indiqué avant de se dévoiler assise sur les marches de Fort Boyard, la tête entre les mains : "Aujourd’hui, j’ai essayé de surmonter l’insurmontable. Une journée, j’ai même pas les mots". Le tournage semble donc intense pour Nabilla, qui s’amusait la veille encore dans le TGV l’emmenant à La Rochelle. A bord, Nabilla s’était amusée à prendre le micro pour passer un petit message aux autres voyageurs : "T’es un voyageur et t’as pas de titre de transport? C’est comme si je te dis t’es un train et t’as pas de roues. Non, mais allô quoi !".

Par Alexia Felix