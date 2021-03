Nabilla de nouveau enceinte ? Cette photo qui intrigue ses fans

L’heure est au baby boom. Depuis quelques années, les starlettes de télé-réalité font parler d’elles pour leurs grossesses. Alors que Jessica Thivenin, Liam Di Benedetto ou encore Martika Caringella ont annoncé attendre leurs seconds enfants respectifs, les internautes ont les yeux rivés sur le ventre d’une autre maman célèbre. Depuis le 2 mars, la Toile s’interroge sur le ventre rond de Nabilla. L’ancienne candidate des "Anges de la télé-réalité" serait-elle à nouveau enceinte ?

La maman du petit Milann a partagé une photo en story Instagram qui a semé le doute. Sur celle-ci, on la découvre dans une adorable jupe moulante fleurie dévoilant un baby-bump que Thomas Vergara embrasse tendrement. Nabilla vient-elle d’annoncer l’arrivée d’un heureux évènement où a-t-elle partagé une photo souvenir de sa première grossesse ?

Les tendres confidences de Nabilla sur la naissance de son fils

Le 27 février 2021, celle qui a récemment fait la une du Vogue Ukraine, s’est confiée sur sa vie de maman. Lors d’un entretien accordé à Nikos Aliagas pour "50min Inside", elle s’est souvenue avec émotion de la naissance de son fils : "Ce jour-là a complètement changé ma vie en fait. En bien. Et je me souviens qu'à l'hôpital, j’avais tellement peur de ce qui allait m'arriver à ce moment-là. J'étais pétrifiée, je me suis dit comment je vais faire ? Je vais devoir m'occuper d'un petit bébé. Je pensais que je n'étais pas prête, mais ça s'est bien passé".

Avant de poursuivre : "Quand il m'a regardée... On ne m'avait jamais regardée comme ça. Son regard, je m'en souviendrai toute ma vie". Quant à sa relation avec Thomas Vergara, elle a raconté : "J'ai beaucoup de chance, mon mari il est incroyable, c'est le père que tout le monde aimerait avoir je pense. (...) J'ai rencontré Thomas, j'ai tout de suite eu le coup de foudre. Je me suis sentie aimée, apaisée. C'était rare d'avoir une personne aussi bienveillante envers moi à ce moment-là de ma vie".

Par C.F.