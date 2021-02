Nabilla émue aux larmes en évoquant la naissance de son fils Milann

Nabilla est une femme comblée. Sa vie a basculé depuis le tournage des "Anges à Miami" en 2013 où elle a fait la rencontre de son mari, Thomas Vergara. Même s'ils ont vécu une histoire tumultueuse, ils ont réussi à traverser toutes les épreuves. Fous amoureux l'un de l'autre, ils n'hésitent pas à se déclarer leur flamme sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, le 6 février dernier, Nabilla célébrait ses 29 ans et Thomas Vergara lui a offert un cadeau inoubliable : 1500 roses rouges. Surprise et heureuse, elle a partagé cette grande nouvelle avec ses abonnés sur Instagram en ajoutant en légende : "Aujourd’hui, c’est mon anniversaire ! Je réalise la chance que j’ai ! Je n’échangerais ma vie pour rien au monde ! Merci mon mari pour ces 1 500 roses." Thomas Vergara et Nabilla filent le parfait amour et sont les parents d'un petit Milann qui a fêté ses un an en octobre dernier. La naissance de son fils a bouleversé la star et elle a fait des confidences émouvantes ce samedi 27 février dans "50min inside".

"Il m'a donné tout son amour"

Le portrait de la semaine de "50min inside" était consacré à Nabilla, ce samedi 27 février. Ainsi, l'influenceuse a répondu à cœur ouvert aux questions de Nikos Aliagas. Face à un souvenir de la naissance de son fils, Milann, Nabilla n'a pas pu retenir ses larmes. "Ce jour-là il a complètement changé ma vie, en bien", a-t-elle expliqué au journaliste et photographe, avant d'ajouter : "Je me souviens qu'à l'hôpital, j'avais tellement peur de ce qui allait m'arriver, j'étais pétrifiée. Je me suis dit 'comment je vais faire, je vais m'occuper d'un petit bébé, je vais être maman' (...) Sur le coup, je me disais 'c'est pas tout de suite, c'est dans neuf mois'. Et tout d'un coup quand il a fallu aller à la maternité pour donner la vie à mon fils (...) Finalement je pensais que j'étais pas prête, mais ça s'est bien passé."

Nabilla a par la suite évoqué tout l'amour qu'elle ressent pour son fils. "Il m'a donné tout son amour, il m'a fait me sentir vivante, aimée, on ne m'avait jamais regardé comme ça, il m'a regardé avec ses yeux, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie", a dévoilé l'épouse de Thomas Vergara pleine de larmes, puis a conclu : "J'ai beaucoup de chance, mon mari est incroyable, c'est le père que tout le monde aimerait avoir, il donne beaucoup d'amour à notre fils, il m'apaise." Nabilla est à présent plus heureuse que jamais et vit avec sa petite famille à Dubaï.

