Nabilla en larmes à cause de son père, elle révèle son plus grand regret

Nabilla est aujourd’hui une maman comblée grâce à son fils Milann. D’ailleurs il y a quelques jours, l’ancienne candidate de télé-réalité a célébré les six mois de son bébé avec une adorable photo sur son compte Instagram : "Aujourd’hui mon petit garçon a 6 mois et je n’ai pas pu retenir mes larmes. Je suis une maman comblée". Mais après ce petit bonheur, Nabilla a fait part de sa grande tristesse à sa communauté. Alors qu’elle vit actuellement à Dubaï en plein confinement, Nabilla a révélé sur Snapchat que son père n’a toujours pas pu rencontrer son fils Milann à cause du coronavirus : "Mon père devait venir aussi pour rencontrer mon fils qu’il n’a toujours pas vu. Je pense qu’il y a pire dans la vie mais c’est vrai que ça me gave un petit peu. Je ne sais pas combien de temps ça va durer ici et j’en ai vraiment marre. […] Mon père n’a pas encore vu mon fils et ça me rend dingue".

"Je vais plus réussir à respirer"

En larmes en faisant cette révélation, Nabilla espérait passer plus de temps avec son père : "C'est un sujet qui me tient vraiment à coeur, c'est pour ça que je suis sensible, mais c'est tellement important que mon père rencontre mon fils. Depuis qu'il est né, tout est allé trop vite et mon père n'a pas pu venir. Ce sera le plus beau des cadeaux quand ils vont se rencontrer, je vais plus réussir à respirer". Il faut dire que la relation entre Nabilla et son père a été très compliquée. C’est finalement en août 2019 que Nabilla s’est réconciliée avec son père alors qu’elle était enceinte : "Je suis tellement contente d’avoir reçu ce message de mon père. On a eu des passages tellement compliqués lui et moi, quand j’étais plus jeune. On ne s’est pas parlés pendant cinq ans", expliquait-elle à l’époque. Nabilla va devoir encore patienter un peu avant de pouvoir retrouver son père et assister enfin à la rencontre entre son fils Milann et son grand-père.

Par Alexia Felix