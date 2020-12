Nabilla en larmes sur Snapchat à cause de son fils Milann

Le 11 octobre 2019, Nabilla met au monde son premier enfant. Avec son mari Thomas Vergara, la star de télé-réalité révélée dans "L’amour est aveugle" accueille un petit garçon prénommé Milann. Un heureux événement pour le jeune couple qui a décidé d’emménager à Dubaï pour élever leur fils. Mais alors que Nabilla songeait récemment à avoir un deuxième enfant avec Thomas Vergara, l’influenceuse a fait d’étonnantes révélations sur son fils ce vendredi 4 décembre 2020. Sur son compte Snapchat, Nabilla a fondu en larmes en évoquant son fils Milann. Et pour cause, comme l’explique Nabilla à sa communauté, le petit garçon d’un an "fait beaucoup de caprices". "Ça ne va pas trop... Je ne suis pas très bien. Je galère un peu en ce moment", a commencé par expliquer Nabilla, en larmes. "Ça devient un peu compliqué avec mon fils. Parce qu'il crie beaucoup... Enfin, il fait beaucoup de caprices, et j'ai du mal à lui dire non en fait. C'est assez compliqué pour moi en ce moment, je ne vous le montre pas forcément. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile, des fois je dis 'non' mais il ne comprend pas. Et je pense que c'est complètement normal", continue-t-elle.

"Ce matin il m'a fait grave mal"

Comme à chaque fois que Nabilla a besoin de réconfort, c’est vers sa mère Marie-Luce et sa grand-mère Livia que la jeune femme de 28 ans se tourne. "J'en ai parlé avec ma maman, ma grand-mère et d'autres personnes autour de moi... En fait c'est vrai que je culpabilise un petit peu, je ne lui ai jamais dit non jusqu'à maintenant et j'ai l'impression que j'aurais dû lui dire avant. Là il ne comprend pas", détaille Nabilla avant d’expliquer une scène qui s’est produite quelques heures avant avec Milann. "Par exemple, un truc tout bête, quand je suis en train de déjeuner, il pleure pour venir sur mes genoux. Il n'y a pas de souci mais il commence à prendre la nourriture et je lui explique qu'il ne faut pas, il crie et se jette en arrière hyper fort... Ce matin il m'a fait grave mal, j'étais un peu choquée. Quand je dis 'non' il se fait du mal à lui, il se jette, il se pousse", déplore Nabilla. Pas facile tous les jours d’être jeune maman !

Par Matilde A.