Nabilla enceinte de son deuxième enfant ? Les internautes sont convaincus !

Les fans de Nabilla sont aux aguets ! En effet depuis quelques jours maintenant une rumeur circule annonçant que la femme de Thomas Vergara serait enceinte de son deuxième enfant. Selon plusieurs bloggeurs spécialisés dans le monde de la télé-réalité, Nabilla qui est actuellement en plein tournage pour sa nouvelle télé-réalité pourrait annoncer sa grossesse dans le programme.

Le compte Instagram Punchlines.TV a posté une story allant dans ce sens : "Nabilla a annoncé aujourd'hui sur le tournage qu'elle était enceinte. Actuellement elle tourne dans un hôtel à Paris et un employé a remarqué qu'elle cachait souvent son ventre avec des vêtements amples, ensuite ils ont reçu une livraison avec plein de déco pour faire une baby shower...".

"Thomas et moi on organise quelque chose qui a énormément d’importance pour nous"

Les indices ne manquent d'ailleurs pas. Nabilla vient de poster un message sur son compte Twitter qui annonce "Aujourd'hui est un grand jour". Un message qui pourrait faire écho à ce qu'il se passe en OFF et qui a beaucoup fait réagir : "T’annonces que t’es enceinte", "Elle est enceinte", "Un petit frère pour Milann j’en suis sûre", "Un 2e bébé ?" peut-on lire parmi les nombreux commentaires d'internautes.

Actuellement entre Paris et Genève, la jeune femme de 29 ans avait dévoilé les raisons de ces voyages sur son compte Snapchat, mais là aussi, sans en dire trop : "Comme on est un peu superstitieux on ne va pas vous le dire tout de suite, mais je pense que d’ici une semaine ou deux on pourra vous l’annoncer officiellement. Voilà, là on est là majoritairement pour ça à Paris, vous comprendrez très vite pourquoi. Et après on va en profiter pour faire des rendez-vous professionnels. (…) Voilà c’est aussi une des raisons pour lesquelles on est venu ici mais la première raison et la raison principale c’est que Thomas et moi on organise quelque chose qui a énormément d’importance pour nous".

Nabilla a également posté quelques extraits de son shooting pour Vogue sur lesquels on pourrait voir un petit ventre se dessiner. Affaire à suivre…

Par J.F.