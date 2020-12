Nabilla épanouie et heureuse, elle déclare tout son amour à Thomas Vergara

Ces derniers jours n’ont pas été très faciles pour Nabilla. Alors que la jeune femme est devenue maman d’un petit garçon en 2019, elle a fait part de son désarroi il y a quelques jours. En larmes sur Snapchat, Nabilla a fait part de sa tristesse alors que son fils ne cesse de faire des caprices : "Ça devient un peu compliqué avec mon fils. Parce qu'il crie beaucoup... Enfin, il fait beaucoup de caprices, et j'ai du mal à lui dire non en fait. C'est assez compliqué pour moi en ce moment, je ne vous le montre pas forcément. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile, des fois je dis 'non' mais il ne comprend pas. Et je pense que c'est complètement normal. J'en ai parlé avec ma maman, ma grand-mère et d'autres personnes autour de moi... En fait c'est vrai que je culpabilise un petit peu, je ne lui ai jamais dit non jusqu'à maintenant et j'ai l'impression que j'aurais dû lui dire avant. Là il ne comprend pas". Mais visiblement, Nabilla va beaucoup mieux.

"Je suis heureuse"

Ce mercredi 16 décembre, la jeune femme s’est emparée de son compte Instagram pour faire part de son bonheur total. Car en plus d’être maman, Nabilla est également une femme mariée. Depuis 2013, elle file le parfait amour avec Thomas Vergara, à qui elle a dit oui lors d’une cérémonie à Londres. Et sur Instagram, Nabilla a tenu à faire une déclaration d’amour à l’homme de sa vie : "Aujourd’hui je peux vous dire que je suis heureuse ! Heureuse d’être mariée avec un homme exceptionnel qui a toujours été là pour moi, une personne extraordinaire avec un coeur énorme et de belles valeurs, je t’aime mon homme, mon ami, mon amant, mon âme sœur, mon mari. Heureuse d’être la maman du plus merveilleux des petits garçons, qui sourit tout le temps, gentil, intelligent et surtout en bonne santé". Nabilla a également tenu à remercier sa communauté : "Enfin heureuse de vous avoir, ma communauté, vous qui m’apportez tant d’amour chaque jour. Vous êtes ma force et je vous dois tout. Sachez que chaque jour que Dieu fait, j’essaye d’être la meilleure version de moi même".

Par Alexia Felix