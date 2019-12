Nabilla et Camille Lellouche s'éclatent dans une vidéo totalement improbable

Nabilla a l’air de beaucoup apprécier sa nouvelle vie. Après avoir posé en bikini à la mer pour Noël, elle a passé un peu de temps dans les dunes du désert. Toute la petite famille qui vit désormais sous le soleil de Dubaï profite d’un cadre on ne peut plus sympathique. On ne s’attendait donc pas du tout à ce qui allait suivre…

Une caricature de Jazz et de la JLC Family ?

Sur son compte Instagram, les photos léchées et posées se succèdent. Mais la vidéo publiée ce vendredi 27 décembre change complètement du reste ! Après la plage, les dunes, Nabillan recrée l'ambiance d'un magasin de luxe, en l’occurrence Hermès, dans sa maison. On la voit descendre l’escalier, s’emparer de tous les sacs à mains posés sur les marches et se casser à moitié la figure. Puis, elle marche en crabe avec des cuissardes noires à talons aiguilles, les bras remplis de sacs jusqu’à son salon. C’est très drôle, mais ce n’est que le début ! Dans le plan suivant, avec en fond la chanson La Moulaga de Heuss l'Enfoiré, Camille Lellouche fait sa rappeuse dans l’escalier. Vêtue de noir avec une grosse capuche, elle enchaîne les gestes et les positions typiques des rappeurs, avec au passage un clin d’œil à Jul. Le passage qui a fait le plus rire est l’attitude du chien de Nabilla qui visiblement ne comprend rien à ce qu’il se passe. En tout cas, c’est là une drôle de façon d’annoncer la nouvelle année qui arrive. Certains fans n’auront pas pu s’empêcher d’y voir une petite pique à la JLC Family et une caricature de Jazz qui vient malheureusement d’annoncer avoir fait une fausse couche.

Camille Lellouche et Nabilla semblent en tout cas très amies. L’ex-star de télé-réalité a publié une story dans laquelle on les voit rire et passer la soirée ensemble après avoir tourné la vidéo. Vous avez dit improbable ?

Par Mélanie C.