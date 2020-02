Nabilla et son sac en peau de crocodile : La PETA l'interpelle

C'est une polémique qui fait beaucoup de bruit sur la Toile. Pour son anniversaire, Nabilla a reçu de la part de son mari Thomas Vergara un cadeau tout simplement hors de prix et très rare, un sac Hermès en peau de crocodile d'une valeur d'environ 380 000 euros. Mais si Nabilla a fait part de son bonheur, les internautes ont fait part de leur colère envers la jeune maman. Rapidement, Nabilla a répliqué sur Snapchat : "Je ne sais pas où vous avez trouvé ce prix. La première chose que vous avez fait c'est d'aller le chercher. Je ne voulais pas connaître le prix de mon cadeau maintenant je le sais car je sais que ce n'est pas ce prix-là. Et en plus de ça, vous essayez de gâcher mon cadeau. Vous êtes des fous. Je suis en top tweet depuis deux jours pour un foutu sac à main. Sans intérêt. (...) Ça part en débat, il y a la terre entière qui s'en mêle, des animateurs, des acteurs, des associations. Vous connaissez rien. Vous croyez que la vie, c'est quoi ? Vous pensez qu'on nous offre des sac Hermès comme ça. Vous êtes des fous. Vous savez combien il gagne mon mari ? Vous voulez que je vous dise son salaire en fait ? Ça vous fait tellement chi** qu'il m'achète ce sac ? Mon mari il est associé avec moi sur tout mes projets. (...) Vous êtes des psychopathes, vous êtes des fous".

Nabilla prête à renvoyer son sac ?

Malheureusement pour Nabilla, son explication n'a pas du tout convaincu les internautes. Alors que beaucoup d'entre eux accusent Nabilla de cautionner la maltraitance animale, la PETA a décidé de se mêler à la polémique. L'organisation Pour une Ethique dans le Traitement des Animaux a envoyé un message à Nabilla via un communiqué officiel : "Nous savons que Nabilla se soucie de la cause animale, mais elle ne sait certainement pas que chaque sac en peau de croco est le produit d'une souffrance atroce. Nous avons écrit à la star pour la mettre au courant de cette vidéo d'enquête, dans laquelle on voit des employés entailler la nuque des crocodiles et leur enfoncer des tiges en métal le long de la colonne vertébrale pendant qu'ils se vident lentement de leur sang. Ces êtres sensibles se débattent, à l'agonie, et certains remuent encore après avoir été écorchés vifs". La PETA espère que Nabilla fera "preuve d'amour", et qu'elle renverra son sac Hermès "pour se procurer à la place un magnifique sac en cuir vegan, pour lequel personne n'a souffert". Reste à attendre la réponse de Nabilla.

Pour des sacs en cuir "de luxe" des crocodiles souffrent et meurent de manière atroce.

https://t.co/mH4EBcOFPl



Nous avons écrit à @Nabilla pour lui demander de renvoyer ce sac et de s’engager à ne plus accepter de "cadeaux" obtenus au prix de telles violences. pic.twitter.com/dIGVdLZzQ3 — PETA France (@PETA_France) February 10, 2020

Par Alexia Felix