Nabilla et Thomas Vergara cambriolés lors de leur mariage : comment le voleur s’est introduit dans la chambre d’hôtel

Un événement traumatisant est venu gâcher le mariage de Nabilla et Thomas Vergara. Mardi 6 juillet 2021, alors qu’ils se disaient ‘oui’ pour la seconde fois, les deux stars de télé-réalité se sont fait cambrioler leur chambre d’hôtel. Ce n’est qu’en pleine nuit, après la fête organisée au domaine de Chantilly, que le couple a découvert sa chambre totalement vidée. Les cadeaux de mariage ainsi que des effets personnels de Nabilla et Thomas Vergara ont été dérobés, comme l’a révélé le blog de Jean-Marc Morandini. Nabilla n’a pas tardé à réagir après le cambriolage. En larmes sur Snapchat, l’influenceuse et animatrice d’Amazon Prime a déclaré : "On est un petit peu choqué. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des chambres communiquantes ici. Notre fils, quand on était au mariage, il dormait juste à côté. Ça nous a fait un petit peur parce qu'on s'est dit qu'ils auraient pu rentrer et lui faire du mal". Nabilla et Thomas Vergara ont évidemment porté plainte. Une enquête est actuellement en cours.

"Les faits ont été commis sans effraction"

Quelques heures seulement après le cambriolage, le procureur Jean-Baptiste Bladier a révélé les premiers éléments de l’enquête. Il a notamment indiqué comment le voleur a réussi à s’introduire dans la chambre d’hôtel de Nabilla et Thomas Vergara. "Dans la nuit du 6 au 7 juillet, vers 02H40 du matin, à Chantilly, la chambre d'hôtel de Mme Nabilla Benattia et de M. Thomas Vergara a été la cible d'un vol au cours duquel divers biens mobiliers dont des bijoux et des cadeaux de mariage ont été soustraits par un individu non identifié. Les faits ont été commis alors que la chambre était inoccupée et sans effraction, l'auteur ayant pénétré dans les lieux par une fenêtre demeurée ouverte. Le préjudice occasionné est estimé à plus de 150.000 EUR", sait-on désormais.

