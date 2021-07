Nabilla et Thomas Vergara cambriolés lors de leur mariage : elle s'exprime et craque sur Snapchat

Ce mardi 6 juillet 2021, Nabilla et Thomas Vergara se remariaient au domaine de Chantilly, près de Paris. Alors que la fête battait son plein, le couple s'est fait cambrioler, comme l'a révélé ce matin le blog de Jean-Marc Morandini. Comment tout cela s'est déroulé ? "Vers 3h du matin, tous les cadeaux ont été montés dans la chambre des jeunes mariés par la maman de Nabilla qui a ensuite quitté la suite qui était à la disposition du couple. C'est vers 4h30 du matin que Nabilla et Thomas sont rentrés dans leur chambre après une soirée de fête. Ils ont alors découvert que la chambre avait été entièrement vidée", explique le site. Selon une information de BFM TV, le montant du préjudice s'élève à au moins 100 000 euros. Si Thomas Vergara ne s'est toujours pas exprimé à l'heure où nous écrivons ces lignes, Nabilla a tenu à sortir du silence. C'est via son compte Snapchat que l'influenceuse et star de télé-réalité a tenu à s'exprimer.

Une enquête en cours

"Hier soir, nous avons été victimes d'un cambriolage. Nous avons déposé plainte avec les policiers qui ont déjà des pistes. Y a une enquête qui est en cours. On s'est fait voler plein de matériel, plein de choses, plein de bijoux, notamment quelque chose qui me fait un petit peu de peine. Ce sont des bijoux que mon grand-père et ma grand-mère m'avaient offert. Des choses sentimentales qui n'ont pas de prix à mes yeux. Et ça me fait beaucoup de peine de ne plus avoir ces bijoux de famille qui appartenaient à mon grand-père et à ma grand-mère", a-t-elle déclaré, en larmes. Nabilla a continué en expliquant que son fils Milann était présent dans l'hôtel au moment où les cambrioleurs sont rentrés dans la chambre du couple. "On est un petit peu choqué. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des chambres communiquantes ici. Notre fils, quand on était au mariage, il dormait juste à côté. Ça nous a fait un petit peur parce qu'on s'est dit qu'ils auraient pu rentrer et lui faire du mal", a réagi Nabilla. L'animatrice d'Amazon Prime a déploré que ce triste événement soit intervenu après "une soirée exceptionnelle" et "magique". Elle a expliqué qu'au moment où elle a regagné sa chambre d'hôtel, elle a immédiatement remarqué qu'il n'y "avait plus rien". Épuisée après cette nuit d'horreur, Nabilla a avoué être "très fragile" et "épuisée psychologiquement". "Je n'ai pas dormi. Il faut vraiment que je dorme", a-t-elle expliqué avant de conclure : "Je vous dis les amis, l'essentiel c'est que (...) ma petite famille aille bien".

Par Matilde A.