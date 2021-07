Nabilla et Thomas Vergara cambriolés lors de leur mariage : le voleur filmé par la vidéo surveillance

L’enquête progresse. Moins de deux jours après le cambriolage survenu dans la chambre d’hôtel de Nabilla et Thomas Vergara, de premiers éléments sur l’affaire ont été révélés par le procureur Jean-Baptiste Bladier.

"Dans la nuit du 6 au 7 juillet, vers 02H40 du matin, à Chantilly, la chambre d'hôtel de Mme Nabilla Benattia et de M. Thomas Vergara a été la cible d'un vol au cours duquel divers biens mobiliers dont des bijoux et des cadeaux de mariage ont été soustraits par un individu non identifié. Les faits ont été commis alors que la chambre était inoccupée et sans effraction, l'auteur ayant pénétré dans les lieux par une fenêtre demeurée ouverte", sait-on désormais.

Le voleur est monté sur le toit pour accéder à la chambre de Nabilla

Nouvel élément de l’enquête : comme le révèle une source proche de l’affaire à BFM TV, le voleur a été filmé par les caméras de surveillance de l’hôtel. Sur les vidéos, on aperçoit un individu escalader un muret de l'hôtel où Nabilla et Thomas Vergara séjournaient. Le cambrioleur est ensuite monté sur le toit et a accédé à la chambre du deuxième étage par une fenêtre ouverte. "Il semble jeter des objets par la fenêtre. Les enquêteurs supposent donc la présence d’un ou plusieurs complices, pour récupérer le butin", indique BFM TV.

Pour rappel, Nabilla et Thomas Vergara se trouvaient à Paris pour célébrer leur mariage. Pour l’occasion, le couple a convié environ 150 invités au domaine de Chantilly. Ce n’est qu’après la fête qui s’est terminée au beau milieu de la nuit que Nabilla et Thomas Vergara sont rentrés à l’hôtel. Ils ont ainsi découvert que leur chambre avait été cambriolée. Le couple a porté plainte. Des effets personnels et les cadeaux de mariage du couple ont été dérobés. Le préjudice est estimé à plus de 150 000 euros.

Par Matilde A.