Nabilla et Thomas Vergara : des photos inédites de leur mariage dévoilées !

Voilà maintenant trois jours que Nabilla et Thomas Vergara se sont dit 'oui' pour la seconde fois. Alors que le mariage a fait couler beaucoup d'encre, le couple a tenu à ce qu'aucune photo et vidéo de la cérémonie ne soit dévoilée. Les invités étaient tenus de garder leurs souvenirs dans leur téléphone. Pour cause, le mariage devrait être diffusé sur Amazon Prime prochainement. Mais Thomas Vergara a fait une entorse à cette règle en dévoilant des photos inédites de son mariage avec Nabilla. On peut le voir poser aux côtés du chanteur Kendji Girac, invité à chanter lors de la soirée. Une autre vidéo a également été posté par le papa de Milann sur laquelle il danse avec son épouse.

Kendji Girac invité surprise du mariage de Nabilla et Thomas Vergara

Pour Nabilla et Thomas Vergara, le jour du 6 juillet 2021 restera gravé à jamais. Et pas forcément pour de bonnes raisons. Après une journée "magique" au domaine de Chantilly pour reprendre les termes de Nabilla, le couple a regagné sa chambre d'hôtel tard dans la nuit. Nabilla et Thomas Vergara ont eu la mauvaise surprise de découvrir que celle-ci avait été cambriolée. Montant du préjudice : 150 000 euros selon le procureur Jean-Baptiste Bladier. Les cadeaux de mariage ainsi que des effets personnels appartenant aux deux stars de télé-réalité ont été dérobés. Un triste événement venu gâcher l'un des plus jours de la vie de Nabilla et Thomas Vergara. Le couple a bien évidemment porté plainte et une enquête est actuellement en cours pour découvrir l'identité de l'auteur du cambriolage. Ce dernier a été filmé par les caméras de surveillance de l'hôtel. Une première avancée dans l'enquête confiée à la section de recherche d'Amiens et à la brigade de recherche de Chantilly.

Par Matilde A.