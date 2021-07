Nabilla et Thomas Vergara : elle dévoile des photos inédites de son mariage

Mardi 6 juillet 2021 est un jour que Nabilla et Thomas Vergara n'oublieront jamais. Pour de bonnes mais aussi pour de mauvaises raisons. D'abord parce que le couple s'est dit 'oui' pour la seconde fois ce jour-là. Pour l'occasion, Nabilla et Thomas Vergara ont convié environ 150 invités au domaine de Chantilly. Tous les invités et techniciens avaient interdiction de prendre des photos et vidéos du mariage. La raison : les caméras d'Amazon Prime ont suivi Nabilla et Thomas Vergara des préparatifs au jour J pour en faire une émission spéciale autour du couple. Les techniciens ont d'ailleurs dû signer une sévère charte de confidentialité. Selon "Le Figaro", cette dernière stipule qu’en cas de non respect des consignes, ils encourent jusqu’à 5 000 euros d’amende et cinq ans de prison.

Une robe de mariée signée Jean-Paul Gaultier

Malgré cette interdiction, Nabilla et Thomas Vergara n'ont pu s'empêcher de dévoiler quelques clichés du mariage. Ce samedi 10 juillet 2021, Nabilla a publié une photographie où on la voit en tenue de mariée, assise sur un somptueux canapé dans le luxueux domaine de Chantilly. Pour Nabilla, qui portait une magnifique robe blanche asymétrique et tout en plumes signée Jean-Paul Gaultier, cette journée a été "magique". Et ce, malgré le cambriolage dont Nabilla et Thomas Vergara ont été victimes. En effet, leur chambre d'hôtel a été dévalisée. Montant du préjudice : 150 000 euros. Le couple s'est rendu compte du cambriolage en rentrant du mariage en pleine nuit.

Par Matilde A.