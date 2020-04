Nabilla et Thomas Vergara font face à des tensions pendant le confinement

Le monde entier vit une crise sanitaire sans précédent et de nombreux gouvernements ont fait le choix de confiner leurs pays afin d'éviter la propagation de la pandémie de coronavirus. Si la France est placée en confinement depuis le 17 mars, le président de la République a fait une mise au point sur la situation le lundi 13 avril. Il a expliqué que cette période de confinement serait prolongée jusqu'au 11 mai et qu'à partir de ce moment, seules les écoles commenceraient à rouvrir. Le confinement devient très compliqué pour un grand nombre de personnes et les tensions sont de plus en plus présentes au sein de certains foyers. D'ailleurs, Thomas Vergara a fait part de son confinement avec Nabilla et a révélé sur son compte Snapchat que ça devenait compliqué de rester enfermé avec la mère de son enfant.

"ça peut péter à tout moment"

C'est une grande épreuve pour tous les couples confinés ensemble. Certains en sortiront plus forts et d'autres risquent de se séparer après avoir passé autant de temps ensemble... Si Nabilla et Thomas ont l'habitude de passer toutes leurs journées ensemble, ce confinement commence à devenir compliqué, même pour eux et à peser sur leur couple. Sur son compte Snapchat, Thomas a révélé ce lundi 13 avril : "En ce moment, c'est dur. Le confinement n'arrange pas les choses. Nous c'est particulier parce que depuis huit ans, on est ensemble tous les jours. Donc en gros, on se confine entre nous depuis huit ans. Mais d'habitude on peut bouger, s'aérer... C'est ce qui fait que ça tient. Mais là, c'est home home home. C'est très dur. Ce qu'il y a c'est que pour un frigo mal fermé, ça peut péter à tout moment. Ça part pour rien, ça commence vraiment à devenir compliqué. Mais ça va, on tient la barque. J'ai une pensée pour les couples qui ne se voient que le soir en rentrant du boulot. (...) En ce moment, ça doit être compliqué pour eux". Le couple résiste et les tensions sont plutôt logiques en cette période de crise sanitaire et d'inquiétude mondiale.

Par Solène Sab