Nabilla et Thomas Vergara : le couple survivra-t-il au confinement ?

Le confinement peut mettre certains couples en difficulté. Et Nabilla et Thomas n'échappent pas à la règle. Alors qu'ils semblent plus amoureux que jamais sur les réseaux sociaux, la réalité serait toute autre. C'est en tout cas ce que laisse penser Thomas depuis plusieurs semaines maintenant.

Le 22 avril dernier, le jeune homme avait déjà fait quelques confidences inquiétantes au sujet de son couple. "Je vais pas trop vous mentir, ça fait quelques jours qu'avec Nabilla on ne se parlait plus trop, dû au confinement. Je pense qu'on en a ras le bol. On n'a pas divorcé mais c'est juste que le temps se fait long et on se cherche des problèmes là où il n'y en a pas, donc voilà. Je vous le dis parce qu'en ce moment, on faisait un peu chambre à part."

"peut-être que c'est la fin aussi"

Et la prolongation du confinement n'a rien arrangé. Les internautes ont remarqué que depuis plusieurs jours, le couple n'apparaît plus ensemble sur les réseaux sociaux. Thomas a donc décidé de mettre fin aux rumeurs sur les tensions dans son couple dans une vidéo publiée sur son compte Snapchat. "Je viens de voir passer Nabilla. J'ai dû rêver. C'est peut-être la chaleur. Ça fait dix jours que je ne l'ai pas vue. C'est un peu chaud en ce moment. Le confinement, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux".

Il ajoute ensuite : "On ne se croise pas. (...) On se fait la garde partagée du petit à la maison. C'est sympa... Le pire, c'est que je ne sais même pas pourquoi on en est là. C'est très spécial. Je ne comprends pas. Je pense qu'on ne se supporte plus. Après on ne va pas se mentir, le confinement ça a foutu un bordel énorme. (...) Ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas disputés. Peut-être qu'on a fait le tour ? Peut-être que c'est la fin aussi, sait-on jamais".

Par J.F.