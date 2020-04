Nabilla et Thomas Vergara : leur généreux don pour les hôpitaux de France dans TPMP

Manque de masques, de blouses de protection, de gants… Le personnel soignant qui fait front pendant cette pandémie de coronavirus est confronté à une pénurie de matériel. Qu’à cela ne tienne, des chaînes de solidarité sont mises en place et des cagnottes se créent. Il y a les personnalités qui mettent leurs biens en vente au profit des soignants, ceux qui font des dons ou encore ceux qui prêtent leur logement et ceux qui cuisinent pour les soignants… Jeudi 2 avril, Cyril Hanouna qui recevait Camille Combal dans "Ce soir chez Baba" a décidé de jouer au remake de "Qui veut gagner des milliers ?". Les sommes remportées vont à l’Association des Hôpitaux de Paris et de France. Et pour jouer, il a invité Nabilla. La jeune maman s’est volontiers prêtée au jeu et a fait une belle déclaration à la fin.

Nabilla et Thomas solidaires dans cette crise mondiale

A chaque bonne réponse, la candidate franchissait un palier. Pour la question à 10 000 euros, Nabilla n’est pas sûre. Si la réponse est bonne, la somme est validée, sinon elle retombe à 1500 euros. La jeune femme – dont le tournage de l’émission s’est arrêté en raison de l’épidémie de covid-19 - décide de valider sa réponse en ajoutant, "Au pire, je donne la différence". Pas la peine finalement car sa réponse est la bonne, Nabilla remporte 10 000 euros qui vont à l’association. Sa réaction est immédiate. Folle de joie, elle demande à son compagnon Thomas Vergara de la rejoindre car ils ont "quelque chose à rajouter". "On aimerait donner la même somme nous aussi. (…) On double la mise !" Un très beau geste de la part du couple applaudit par Cyril Hanouna et ses chroniqueurs.

