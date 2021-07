Nabilla et Thomas Vergara mariés : elle dévoile enfin sa robe blanche très originale

Mardi 6 juillet 2021, Nabilla et Thomas Vergara se sont remariés ! Pour l'occasion, les deux stars de télé-réalité avaient réuni leurs proches au domaine de Chantilly. Si Nabilla a confié sur Snapchat avoir passé une soirée "magique" entourée de ses proches, dont son agent Magali Berdah, la soirée ne s'est pas terminée comme l'influenceuse l'aurait souhaité. En effet, alors que la fête battait son plein au domaine de Chantilly, la chambre d'hôtel de Nabilla et Thomas Vergara a été cambriolée. Un voleur s'est introduit dans la chambre en montant sur le toit, puis en passant par une fenêtre laissée ouverte. Montant du préjudice : plus de 150 000 euros ont été dérobés. Les cadeaux de mariage de Nabilla et Thomas Vergara ainsi que des effets personnels appartenant au couple ont ainsi été volés.

Une robe blanche tout en plumes !

Quelques heures après le cambriolage, Nabilla s'est exprimée en larmes sur son compte Snapchat, expliquant que le plus important pour elle, c'est que sa famille aille bien. Il faut dire que l'animatrice d'Amazon Prime avait des raisons de s'inquiéter. Son fils Milann dormait dans la chambre juste à côté avec sa nounou quand le cambriolage a eu lieu. Nabilla a également déclaré qu'elle ne laissait pas ce triste événement gâcher l'un des plus jours de sa vie. D'ailleurs, Nabilla vient de révéler à ses nombreux abonnés la tenue qu'elle portait pour son remariage avec Thomas Vergara ! La star a opté pour une magnifique robe blanche tout en plumes que Non Stop People vous propose de découvrir juste ici. Quant à Thomas Vergara, il a choisi de porter un costume noir et blanc assorti à celui de son fils Milann.

Par Matilde A.