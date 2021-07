Nabilla et Thomas Vergara mariés : pourquoi Tarek et Camélia étaient absents ?

Mardi 6 juillet 2021, Nabilla et Thomas Vergara se sont dit ‘oui’ pour la seconde fois. Pour l’occasion, le couple connu pour avoir participé aux "Anges de la télé-réalité" ont réuni environ 150 proches au domaine de Chantilly. Une journée "magique" pour reprendre les termes de Nabilla qui avait opté pour une magnifique robe blanche asymétrique et tout en plumes signée Jean-Paul Gaultier. Si la mère de Nabilla était présente aux festivités, son frère Tarek et sa belle-soeur Camélia étaient aux abonnés absents. Et pourtant, nul doute que Nabilla aurait bien aimé compter sur son frère Tarek lors de ce jour si particulier. En effet, le jour du mariage, Nabilla et Thomas Vergara ont été victimes d’un cambriolage à leur chambre d’hôtel.

"Je prends mes distances"

Un véritable coup de massue pour Nabilla et Thomas Vergara qui se sont fait dérober leurs cadeaux de mariage et des effets personnels. Le montant du préjudice s’élève à 150 000 euros. Malheureusement, Nabilla a dû affronter cette nouvelle épreuve sans son frère qui est devenu papa récemment. La raison ? Si Nabilla et Thomas Vergara n’ont jamais évoqué un quelconque conflit avec Tarek et Camélia, cette dernière a posté de troublants messages sur son compte Snapchat ce 11 juillet 2021. "Je suis passée par des moments assez compliqués et difficiles ces derniers temps. Je suis heureuse auprès des gens qui m'aiment et que j'aime", a-t-elle commencé avant de conclure : "Quand j'aime je suis prête à aller à l'autre bout du monde s'il faut aider. Je suis entière (...). Dès lors où on me fait du mal ou on n'est pas forcément correct, je prends mes distances".

Par Matilde A.