Nabilla et Thomas Vergara : où en sont les préparatifs de leur second mariage ?

En 2013, lors du tournage des "Anges de la télé-réalité 5" à Miami, Thomas Vergara a croisé la route de Nabilla, une candidate de télé-réalité révélée dans l'émission "L'amour est aveugle" sur TF1. Si leur histoire d'amour a été marquée par un dramatique fait divers en novembre 2014, les deux tourtereaux ont réussi à surmonter cette épreuve. Aujourd'hui, ils sont les heureux parents d'un petit garçon prénommé Milann et qui fêtera ses deux ans en octobre prochain.

Le 17 juin dernier, Nabilla et Thomas Vergara ont eu la frayeur de leur vie. En effet, leur fils a été hospitalisé et placé sous appareil respiratoire. Après plusieurs heures d'angoisse, l'ancienne star de télé-réalité avait pu donner des nouvelles à ses fans. "J'ai dû partir à l'hôpital parce que notre fils n'arrivait plus à respirer (...) Il a une infection des voies respiratoires. On l'a trouvé dans la chambre, il n'arrivait plus à respirer. Il s'étouffait. On m'a emmené à l'hôpital et il lui ont fait une piqûre de cortisone dans la jambe (...) Merci à tous pour votre soutien. J'ai vécu les plus longues minutes de ma vie sur le chemin de l'hôpital", postait-elle.

"Un mariage, c'est une tannée à organiser !"

Depuis, Nabilla et Thomas Vergara ont repris leur quotidien à Dubaï. Et le couple prépare l'un des évènements les plus importants de sa vie. En effet, après une première union à Londres il y a deux ans, les amoureux ont décidé d'organiser un second mariage. Et c'est au château de Chantilly que les festivités auront lieu, le mardi 6 juillet prochain. Alors qu'un film dévoilant les coulisses sera tourné et diffusé sur la plateforme Amazon Prime Video, le stress monte chez les Vergara. Ce mercredi 30 juin 2021, Thomas s'est confié sur l'avancée du mariage et autant dire que tout n'est pas encore calé.

"Hier, je n'ai pas beaucoup snapé tout simplement parce que j'ai passé la journée au téléphone. Là, on est sur les finitions du mariage. Je vous le dis, un mariage c'est une tannée à organiser ! J'ai toujours eu l'habitude d'aller dans des mariages, mais on ne se doute pas de tout ce qu'il se passe derrière, c'est un truc de dingue. Ça fait bientôt six mois qu'on est dessus pour que tout soit bien. On est sur les finitions, mais c'est un casse-tête. C'est très, très compliqué que ce soit pour la nourriture, les installations, le lieu... Tout est compliqué ! C'est un truc de fou d'organiser un mariage", a-t-il dit sur Snapchat. Si cette organisation lui donne du fil à retordre, il n'en est pas moins pressé d'épouser sa dulcinée. "Ça va être un jour incroyable. J'ai hâte, c'est le 6 juillet donc c'est bientôt. La journée d'hier était vraiment très importante pour le mariage. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. J'ai trop hâte d'y être, de tout voir", a-t-il conclu.

Par Clara P