Nabilla fête ses 29 ans : l’incroyable cadeau de son mari Thomas Vergara

Entre Nabilla Benattia et Thomas Vergara, c’est l’amour fou depuis leur rencontre sur le tournage des Anges à Miami, en 2013. Voilà plus de sept ans maintenant que les deux stars de télé-réalité filent le parfait amour. En 2019, le couple s’est marié à Londres avant d’accueillir son premier enfant, Milann. Âgé d’un an, le petit garçon fait le bonheur de ses célèbres parents aujourd’hui installés à Dubai. Ce vendredi 5 février 2021 était un jour particulier pour la famille Benattia-Vergara puisque Nabilla fêtait ses 29 ans.

"Je réalise la chance que j’ai"

Pour l’occasion, Thomas Vergara a voulu marquer le coup en offrant à son épouse un cadeau aussi incroyable qu’imposant ! Nabilla a reçu 1 500 roses rouges de la part de son mari. Fière de ce cadeau, Nabilla a tenu à le partager avec ses six millions d’abonnés sur Instagram, où elle est très active. "Aujourd’hui c’est mon anniversaire ! Je réalise la chance que j’ai ! Je n’échangerais ma vie pour rien au monde ! Merci mon mari pour ces 1 500 roses", a écrit Nabilla en légende d’une photographie d’elle tout sourire à côté de son énorme bouquet. Pour cette journée spéciale, Nabilla a soufflé ses 29 bougies dans une magnifique villa face à la mer. Milann était bien évidemment de la partie. Et comme on peut le voir sur un autre cliché posté par Nabilla sur Instagram, le jeune garçon s’est mis sur son 31 pour l’anniversaire de sa célèbre maman. Si Nabilla a opté pour une tenue estivale pour fêter son anniversaire, Milann était vêtu d’un costume ! Une chose est sûre, Nabilla a apprécié sa journée.

Par Matilde A.