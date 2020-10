Nabilla hospitalisée, elle donne de ses nouvelles sur Snapchat

Vendredi 2 octobre 2020, Nabilla a été admise aux urgences, à Dubaï, après une baisse de tension et des vertiges. La jeune maman de Milann avait partagé sur Snapchat son arrivée à l’hôpital. Très soucieux de la santé de Nabilla, son mari Thomas Vergara avait expliqué la situation à ses abonnés sur Instagram. "Nabilla a eu une petite intoxication alimentaire là, elle fait que vomir depuis ce matin, donc là, on attend le médecin. (...) Elle a des vertiges, on est dans une période, je ne vous raconte pas... Déjà cette nuit, elle a passé une nuit terrible, et puis ce matin ça continue. Vertiges, tête qui tourne, vomi... la totale, j'ai jamais vu ça", a-t-il déploré, quelques jours après avoir été lui-même hospitalisé.

Épuisée, Nabilla doit se "reprendre en main"

Après une nuit passée aux urgences, Nabilla semble aller mieux. Elle a pu regagner son domicile et a donné de ses nouvelles à ses fans sur Snapchat. "Ça va mieux, j'ai des petits soucis avec le fer bon je fais de l'anémie ça ne date pas d'hier. Je vais avoir une petite prescription de médicaments et puis je manque aussi de vitamine D. J'ai rendez-vous avec une nutritionniste qui va me reprendre en main parce que je mange super bien mais apparemment je ne varie pas assez les aliments", a-t-elle expliqué. Les médecins ont prescrit à Nabilla beaucoup de repos et des "nouveaux traitements". "Mais ne vous inquiétez pas, ça va très bien", rassure Nabilla avant de remercier ses abonnés pour leur soutien infaillible. "Merci à tous je vous aime fort. Vos messages m'ont vraiment fait chaud au cœur", a encore dit l’ancienne candidate des Anges de la télé-réalité 5.

Par Matilde A.